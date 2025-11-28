PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Effetto Max, mai così Leao. E il Milan progetta il sorpasso”

Prima pagina Tuttosport: "Effetto Max, mai così Leao. E il Milan progetta il sorpasso"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con gli eroi dell'intercontinentale del 1985 della Juventus. Chivu pressione alta. Toro riecco Amenda. Effetto Max, mai così Leao. E il Milan progetta il sorpasso. Roma e Bologna la festa continua. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

