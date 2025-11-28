Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con gli eroi dell'intercontinentale del 1985 della Juventus. Chivu pressione alta. Toro riecco Amenda. Effetto Max, mai così Leao. E il Milan progetta il sorpasso. Roma e Bologna la festa continua. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
