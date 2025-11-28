Derby Inter-Milan 0-1, Pulisic ancora decisivo in una partita contro i cugini. Dopo il brutto e insolito errore contro il Parma, lo statunitense ha avuto una palla gol chiara contro l'Inter, sfruttata al meglio. La rete dell'ex Chelsea lancia la squadra di Allegri che sorpassa l'Inter e vola al secondo posto in classifica a due punti dalla capolista Roma. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA