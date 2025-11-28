Come scrive 'Tuttosport' in edicola, la prova di Leao contro l'Inter nel derby ha sorpreso: questo perché il portoghese si è sacrificato per la squadra. Una prestazione senza particolari acuti, ma caratterizzata da scontri e duelli duri con Acerbi, giocate spalle alla porta, movimenti per favorire gli inserimenti dei compagni. Merito, si legge, anche di Allegri e di compagni importanti come Rabiot e Modric che stanno dando l'esempio anche a Leao.