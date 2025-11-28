Pianeta Milan
Milan, Rafael Leao giocherà titolare di nuovo contro la Lazio. Il portoghese è alla sua migliore partenza in attacco da molto tempo. Ecco l'analisi di 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Come scrive 'Tuttosport' in edicola, la prova di Leao contro l'Inter nel derby ha sorpreso: questo perché il portoghese si è sacrificato per la squadra. Una prestazione senza particolari acuti, ma caratterizzata da scontri e duelli duri con Acerbi, giocate spalle alla porta, movimenti per favorire gli inserimenti dei compagni. Merito, si legge, anche di Allegri e di compagni importanti come Rabiot e Modric che stanno dando l'esempio anche a Leao. 

Secondo il quotidiano, numeri alla mano, la partenza di Leao è la migliore nelle ultime cinque stagioni: 4 i gol segnati in 8 gare, di cui solo 6 da titolare in 539 minuti complessivi. Un gol ogni 135 minuti in campionato. Statistica in aumento:  come scrive 'Tuttosport', prendendo le prime 12 giornate, si nota come nel ’21-22 segnasse una rete ogni 220 minuti, nel ’22-23 una ogni 160, nel ’23-24 una ogni 277 e nel ’24-25 una ogni 247.

Il quotidiano riporta anche le parole in conferenza di Allegri: "Non è che trasformo Leao, ma ha qualità e caratteristiche per fare il centravanti. Sa proteggere la palla, è forte di testa. Deve abituarsi ad attaccare la porta, uscire meno dall’aria". Da lui, sottolinea 'Tuttosport' Allegri si aspetta 15-20 da qui a fine campionato. 

