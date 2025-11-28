Milan, Rafael Leao giocherà titolare di nuovo contro la Lazio. Il portoghese è alla sua migliore partenza in attacco da molto tempo. Ecco l'analisi di 'Tuttosport'
Come scrive 'Tuttosport' in edicola, la prova di Leao contro l'Inter nel derby ha sorpreso: questo perché il portoghese si è sacrificato per la squadra. Una prestazione senza particolari acuti, ma caratterizzata da scontri e duelli duri con Acerbi, giocate spalle alla porta, movimenti per favorire gli inserimenti dei compagni. Merito, si legge, anche di Allegri e di compagni importanti come Rabiot e Modric che stanno dando l'esempio anche a Leao.
Milan, Leao e numeri nettamente in crescita
—
Secondo il quotidiano, numeri alla mano, la partenza di Leao è la migliore nelle ultime cinque stagioni: 4 i gol segnati in 8 gare, di cui solo 6 da titolare in 539 minuti complessivi. Un gol ogni 135 minuti in campionato. Statistica in aumento: come scrive 'Tuttosport', prendendo le prime 12 giornate, si nota come nel ’21-22 segnasse una rete ogni 220 minuti, nel ’22-23 una ogni 160, nel ’23-24 una ogni 277 e nel ’24-25 una ogni 247.