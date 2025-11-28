Il Milan non riesce a trovare continuità in attacco: come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Allegri ha cambiato spesso a causa degli infortuni continui nel reparto. Il fastidio alla coscia accusato mercoledì mattina da Pulisic probabilmente lo costringerà a guardare la sfida contro la Lazio dagli spalti. Come scrive la rosea non ci sarebbero lesioni, ma il giocatore sarebbe rammaricato e vorrebbe giocare. Allegri e lo staff del Milan, però, non vorrebbero correre rischi. Non ci sarà neanche Gimenez, ancora alle prese con il recupero alla caviglia. Contro la Lazio, accanto a Leao, ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek.
Milan-Lazio, probabili formazioni: i rossoneri dovrebbero di nuovo cambiare in attacco. Un ballottaggio per Massimiliano Allegri. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Come scrive la rosea, Nkunku avrebbe bisogno di giocare per trovare il ritmo e Allegri ne è consapevole. Se a spuntarla dovesse essere Loftus-Cheek, sarebbe l’ottava coppia diversa dall’inizio della stagione ovvero nei tredici incontri di campionato. Mettere in campo Ruben dal primo minuto toglierebbe ad Allegri una preziosa arma tattica da utilizzare nel settore di campo più bisognoso di forze fresche.
Vedremo quale sarà la scelta di Allegri verso Milan-Lazio di Serie A.
