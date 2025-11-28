Il Milan non riesce a trovare continuità in attacco: come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Allegri ha cambiato spesso a causa degli infortuni continui nel reparto. Il fastidio alla coscia accusato mercoledì mattina da Pulisic probabilmente lo costringerà a guardare la sfida contro la Lazio dagli spalti. Come scrive la rosea non ci sarebbero lesioni, ma il giocatore sarebbe rammaricato e vorrebbe giocare. Allegri e lo staff del Milan, però, non vorrebbero correre rischi. Non ci sarà neanche Gimenez, ancora alle prese con il recupero alla caviglia. Contro la Lazio, accanto a Leao, ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek.