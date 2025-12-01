Al Fulham è molto apprezzato, i tifosi hanno iniziato ad amarlo. Il club sta valutando di riscattarlo anche se l’operazione a livello economico è abbastanza onerosa. È vero che il Fulham sta iniziando a pensarci. Voglio però precisare due cose: la prima è che non sono state prese ancora decisione definitive e siamo ancora all’inizio di questo tipo di processo. E poi bisogna anche considerare la volontà di Chukwueze: è sicuramente molto contento al Fulham ma per una questione personale molto delicata è comunque ancora molto legato all’Italia e a Milano. Prima di parlare, vedo già che si vocifera che rimarrà sicuramente al Fulham, i matrimoni vanno fatti in due e vanno fatte valutazioni complessiva. Nel corso della primavera-estate si capirà il destino di Samuel Chukwueze”