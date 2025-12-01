Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Moretto: “Chukwueze piace e il Fulham sta pensando al riscatto ma…”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Moretto: “Chukwueze piace e il Fulham sta pensando al riscatto ma…”

Calciomercato, Moretto: “Chukwueze piace e il Fulham sta pensando al riscatto ma…” - immagine 1
Matteo Moretto, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, ha voluto parlare di Samuel Chukwueze, giocatore del Milan in prestito al Fulham: riscatto in vista per lui? Le ultime di mercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità sul fronte mercato. Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, ha voluto parlare di Samuel Chukwueze, giocatore ancora del Milan ma in prestito al Fulham in Premier League dove sembra aver trovato la sua dimensione. Aria di riscatto in arrivo? Ecco, di seguito, le parole di Moretto:

Milan, Moretto su Chukwueze

—  

“Samuel Chukwueze è ancora di proprietà del Milan, in estate si è trasferito al Fulham nelle ultimissime ore in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra leggermente più bassa di 30 milioni di euro, ma comunque siamo lì. Un’operazione importante a livello economico, un’operazione molto interessante dal punto di vista sportivo perché Chukwueze, 26 anni, in sei partite col Fulham ha già regalato i Premier League tre assist. Assist tra l’altro molto utili, decisivi, regalando anche prestazioni molto interessanti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, spazio a Loftus-Cheek in Coppa Italia: Allegri studia la mossa

Al Fulham è molto apprezzato, i tifosi hanno iniziato ad amarlo. Il club sta valutando di riscattarlo anche se l’operazione a livello economico è abbastanza onerosa. È vero che il Fulham sta iniziando a pensarci. Voglio però precisare due cose: la prima è che non sono state prese ancora decisione definitive e siamo ancora all’inizio di questo tipo di processo. E poi bisogna anche considerare la volontà di Chukwueze: è sicuramente molto contento al Fulham ma per una questione personale molto delicata è comunque ancora molto legato all’Italia e a Milano. Prima di parlare, vedo già che si vocifera che rimarrà sicuramente al Fulham, i matrimoni vanno fatti in due e vanno fatte valutazioni complessiva. Nel corso della primavera-estate si capirà il destino di Samuel Chukwueze”

Leggi anche
Calciomercato, attaccante in arrivo soltanto se parte Giménez: il Milan si aspetta che …
Calciomercato: Milan, una pista ‘esotica’ per il rinforzo tanto invocato da Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA