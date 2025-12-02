Milan, Romano: 'Gimenez-Sunderland? Ad oggi nessuna conferma...'

Il Milan in prestito: Colombo ‘on fire’, secondo gol nelle ultime tre. Chukwueze ancora decisivo in Premier
A proposito di queste indiscrezioni, ha parlato il giornalista sportivo esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole in merito alla questione Gimenez-Sunderland.
"Si dice che il Sunderland sia su Santiago Gimenez e che ci siano già stati dei contatti. A me arrivano però smentite, dal Sunderland mi arriva un no secco per l'attaccante messicano del Milan. Il club inglesi ha altri piani. Vedremo cosa succederà a gennaio per Gimenez, ma ad oggi non arrivano conferme sul Sunderland".
