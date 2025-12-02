Milan, Romano: 'Gimenez-Sunderland? Ad oggi nessuna conferma...'

"Si dice che il Sunderland sia su Santiago Gimenez e che ci siano già stati dei contatti. A me arrivano però smentite, dal Sunderland mi arriva un no secco per l'attaccante messicano del Milan. Il club inglesi ha altri piani. Vedremo cosa succederà a gennaio per Gimenez, ma ad oggi non arrivano conferme sul Sunderland".