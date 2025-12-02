Milan, Romano: 'Gimenez-Sunderland? Ad oggi nessuna conferma...'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano su Gimenez: “Sunderland? Ad oggi non arrivano conferme dal club inglese”

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il noto giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato delle voci sull'attaccante del Milan Gimenez al Sunderland. Ecco che cosa ha detto
Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan studia la strategia migliore per regalare a Massimiliano Allegri i migliori innesti possibili per competere fino agli ultimi giorni di maggio. Un reparto in cui sicuramente il club di Via Aldo Rossi andrà a intervenire è l'attacco, nel ruolo della prima punta, al momento 'occupato' dal 'Bebote' Santi Gimenez, out da circa un mese per un problema alla caviglia.

Pagato circa 32 milioni di euro più bonus dal Milan per strapparlo dal Feyenoord, nelle ultime settimane, secondo diverse testate, il messicano sarebbe stato messo nel mirino del Sunderland per il prossimo mercato di gennaio.

A proposito di queste indiscrezioni, ha parlato il giornalista sportivo esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole in merito alla questione Gimenez-Sunderland.

"Si dice che il Sunderland sia su Santiago Gimenez e che ci siano già stati dei contatti. A me arrivano però smentite, dal Sunderland mi arriva un no secco per l'attaccante messicano del Milan. Il club inglesi ha altri piani. Vedremo cosa succederà a gennaio per Gimenez, ma ad oggi non arrivano conferme sul Sunderland".

