Ma anche per gol (finora due, contro Napoli e Parma) e per l'apporto - concreto - che dà alla squadra. Da un suo tiro nasce il gol di Christian Pulisic nel derby. Vive la fase migliore della sua carriera ed è sentimento comune che il matrimonio vada avanti. Il contratto della 'Salamandra' con il Milan, infatti, scadrà tra poco, il 30 giugno 2027. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, ci sono già stati i primi approcci con il suo agente.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: in tre per un posto. Giménez via: meglio se a queste condizioni >>>
Obiettivo, intavolare una trattativa per il rinnovo, con adeguamento dello stipendio. Il quotidiano torinese ha rivelato, come, ad oggi, non si sia ancora entrati nel vivo delle operazioni ed entrambe le parti non si stanno mettendo fretta, pur alimentando quotidianamente il fuoco di una passione reciproca. Probabilmente in primavera si arriverà alle firme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA