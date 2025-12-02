Pianeta Milan
Milan, Saelemaekers verso il rinnovo di contratto: ecco per quando è prevista la firma

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999 tornato al Milan dopo le ultime due stagione trascorse in prestito al Bologna e alla Roma, è un elemento fondamentale per il Diavolo di Massimiliano Allegri: il rinnovo di contratto è una...
Daniele Triolo 

Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha riportato a casa, dopo le ultime due stagioni trascorse in prestito nelle fila del Bologna prima e della Roma poi, il centrocampista belga Alexis Saelemaekers. "Sono tornato per restare", aveva dichiarato già in estate il classe 1999, consapevole di come e quanto avrebbe potuto dare una mano al nascente Diavolo di Massimiliano Allegri.

Milan, quanto è migliorato Saelemaekers: il rinnovo è una certezza

E in effetti così è stato. Saelemaekers, già tornato notevolmente migliorato in rossonero, è praticamente perfetto nel ruolo di esterno destro di centrocampo nel 3-5-2 di Allegri. Il quale, infatti, sin dalle prime amichevoli estive, l'ha schierato in quella posizione. Titolare fisso. Con tanto di richiesta di Allegri alla dirigenza di non cederlo per nessun motivo. Giocatore importantissimo nelle due fasi, offensiva e difensiva, il numero 56 si fa apprezzare per abnegazione, impegno, amore per la maglia.

Ma anche per gol (finora due, contro Napoli e Parma) e per l'apporto - concreto - che dà alla squadra. Da un suo tiro nasce il gol di Christian Pulisic nel derby. Vive la fase migliore della sua carriera ed è sentimento comune che il matrimonio vada avanti. Il contratto della 'Salamandra' con il Milan, infatti, scadrà tra poco, il 30 giugno 2027. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, ci sono già stati i primi approcci con il suo agente.

Obiettivo, intavolare una trattativa per il rinnovo, con adeguamento dello stipendio. Il quotidiano torinese ha rivelato, come, ad oggi, non si sia ancora entrati nel vivo delle operazioni ed entrambe le parti non si stanno mettendo fretta, pur alimentando quotidianamente il fuoco di una passione reciproca. Probabilmente in primavera si arriverà alle firme.

