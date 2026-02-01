Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
Milan, altri rinforzi per il futuro: in arrivo Idrissi, talento del settore giovanile del Chelsea. Ecco chi è e come gioca il classe 2007. La nostra analisi
Calciomercato Milan, Disasi dovrebbe essere la prima opzione per la difesa in queste ultime ore della sessione invernale di mercato. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Il giornalista Orazio Accomando ha postato le ultime novità di calciomercato sull'operazione Mateta-Milan: ecco cosa filtra a poche ore dalla chiusura della sessione invernale
Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006 che il Milan, in questo calciomercato invernale, ha prelevato dal Verona per 8 milioni più bonus, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Cissè nella struttura medica convenzionata con il Diavolo. Presente in struttura anche Idrissi, giovane in arrivo dal Chelsea
I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno parlato su 'YouTube' delle ultime novità sul calciomercato del Milan: il punto su Disasi del Chelsea e Mateta del Crystal Palace
Calciomercato Milan, i rossoneri attendono ancora il via libera del Crystal Palace per liberare l'attaccante francese Mateta. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare come rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Il vecchio pallino di Maldini può finalmente arrivare. Ecco chi
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito), Matteo Duțu (d, Dinamo Bucarest - un milione).
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito), Faik Sakar (c, RB Lipsia - svincolato), Caleb Okoli (d, Leicester City - prestito), Soungoutou Magassa (c, West Ham - 20 milioni); Ljubo Puljić (d, Bayern Monaco - 5 milioni), Tiago Gabriel (d, Lecce - 20 milioni); Nathan Aké (d, Manchester City - prestito).
