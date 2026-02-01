Pianeta Milan
Calciomercato, speranza accesa per Mateta al Milan: il Crystal Palace ci riprova per Strand Larsen

Il giornalista di 'The Athletic' David Ornstein ha aggiornato sul calciomercato del Milan: Mateta legato ai movimenti del Crystal Palace. Gli ultimi aggiornamenti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di calciomercato (prevista per domani alle 20:00 italiane). Il Milan continua a lavorare per l'attacco: la dirigenza rossonera è in attesa del via libera del Crystal Palace per Mateta. Al momento mancherebbe solo una pezzo del puzzle: un nuovo attaccante per la squadra inglese. Il giornalista di 'The Athletic'David Ornstein ha aggiornato sui possibili movimenti di calciomercato intorno all'attacco del Crystal Palace. Coinvolto naturalmente anche il Milan.

"Il Crystal Palace presenta un'offerta per l'attaccante dei Wolves Jorgen Strand Larsen. L'offerta da 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline offerta è in fase di discussione tramite Jorge Mendes; buone possibilità che il Wolverhampton accetti. Il Milan continua a lavorare sull'accordo per Jean-Philippe Mateta".

Notizia molto molto importante: se il Crystal Palace dovesse chiudere per Strand Larsen avrebbe il sostituto di Mateta in avanti. A quel punto potrebbe 'liberare' il francese verso la sua nuova avventura in rossonero. Il tempo stringe sempre di più.

