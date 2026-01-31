Pianeta Milan
Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus è molto vicina a chiudere un calciatore che il Milan aveva già sodato precedentemente: Adin Licina
Il calciomercato chiude ufficialmente tra due giorni: dalle 20:00 del 2 di febbraio, non potranno più arrivare nuovi giocatori nella nostra Serie A. I vari club del campionato, visto ormai il poco tempo, stanno effettuando gli ultimi colpi per andare a rinforzare le proprie rose. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus è molto vicina a chiudere un calciatore che il Milan aveva già sodato precedentemente: Adin Licina.

Milan, niente Licina

La squadra di Spalletti sta infatti lavorando per chiudere il giovane trequartista classe 2007 del Bayern Monaco. Il club bavarese, al corrente del potenziale del giovane, ha voluto inserire una percentuale su una possibile futura rivendita. La 'vecchia signora', così, si garantisce un colpo in prospettiva.

Sul giovane c'erano diverse squadre estere, oltre che il Milan. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore della giornata. Licina, in oltre 90 presenze con il settore giovanile dei tedeschi, ha collezionato ben 18 gol e 14 assist, un vero e proprio gioiellino.

