Calciomercato Milan, la Juventus vuole Mateta: pronti 30 milioni di euro

Milan, Mateta si complica ancora di più: la Juventus torna forte sul giocatore. I dettagli

Importanti novità sulla trattativa per l'arrivo al Milan di Mateta. Secondo 'SportMediaset' la Juventus avrebbe una nuova offerta per la punta
Continua la saga che sta infiammando queste ultime ore di calciomercato. Vale a dire quella legata all'arrivo di Jean-Philippe Mateta. Dopo che nel primo pomeriggio di ieri sembrava che l'affare fosse ormai solo una formalità, è sorto un grande problema per il suo arrivo nella finestra invernale di mercato.

Calciomercato Milan, l'offerta della Juventus per Mateta

Infatti, la trattativa per l'attaccante francese si trova in un momento di stand-by. Ieri è arrivata la notizia da diverse fonti italiane che il calciatore avrebbe dovuto sottoporsi a ulteriori visite mediche per controllare la salute del suo ginocchio. In mattinata, un dottore del Milan sarebbe volato a Parigi per queste visite supplementari e il diavolo sarebbe in attesa del responso.

Intanto, ci sarebbe un'altra squadra sul francese. Parliamo della Juventus, che si era informata già alcune settimane fa, ma ora sembra essere ritornata con forza sul calciatore. Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', la Juventus sarebbe pronta ad offrire al Crystal Palace un pacchetto diverso per il giocatore. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. In questo momento la trattativa è apertissima e ci aspettano ore di fuoco fino alle 20:00.

