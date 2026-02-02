Calciomercato Milan, la Juventus vuole Mateta: pronti 30 milioni di euro

Continua la saga che sta infiammando queste ultime ore di calciomercato. Vale a dire quella legata all'arrivo di Jean-Philippe Mateta . Dopo che nel primo pomeriggio di ieri sembrava che l'affare fosse ormai solo una formalità, è sorto un grande problema per il suo arrivo nella finestra invernale di mercato.

Calciomercato Milan, l'offerta della Juventus per Mateta

Infatti, la trattativa per l'attaccante francese si trova in un momento di stand-by. Ieri è arrivata la notizia da diverse fonti italiane che il calciatore avrebbe dovuto sottoporsi a ulteriori visite mediche per controllare la salute del suo ginocchio. In mattinata, un dottore del Milan sarebbe volato a Parigi per queste visite supplementari e il diavolo sarebbe in attesa del responso.