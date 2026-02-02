Calciomercato Milan, la Juventus vuole Mateta: pronti 30 milioni di euro

Intanto, ci sarebbe un'altra squadra sul francese. Parliamo della Juventus, che si era informata già alcune settimane fa, ma ora sembra essere ritornata con forza sul calciatore. Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', la Juventus sarebbe pronta ad offrire al Crystal Palace un pacchetto diverso per il giocatore. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. In questo momento la trattativa è apertissima e ci aspettano ore di fuoco fino alle 20:00.
