Milan, in estate rivoluzione in attacco: ecco chi resta. E Vlahovic ...

Tuttosport presenta un punto della situazione per l'attacco del Milan in vista del prossimo anno, ricordando l'interesse vivo per Dusan Vlahovic
Il Milan sta provando a regalare a Massimiliano Allegri un altro attaccante prima della fine della sessione invernale di calciomercato, prevista per questa sera alle ore 20:00. Parliamo, ovviamente, di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. In queste ore, la trattativa è in dubbio per alcuni problemi fisici che il Milan sta valutando.

Milan, Mateta per il presente e il futuro

L'operazione Mateta intavolata dal Milan negli ultimi giorni ha due motivazioni chiare. Le spiega 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola. La prima riguarda un aspetto di campo più immediato. Aggiungere un nuovo attaccante alla batteria offensiva di Massimiliano Allegri sarebbe un grande aiuto per il tecnico toscano. Come noto, Max, a parte piccoli periodi di stagione, ha avuto sempre a che fare con tanti problemi fisici in attacco. E anche a Bologna la situazione non sembra migliorare visti diversi problemi fisici di Pulisic (borsite), Leao (pubalgia) e Fullkrug (frattura del dito). L'unico al 100% sembra essere Christopher Nkunku che si candida ad essere titolare. Aggiungere una punta, quindi, darebbe una soluzione in più a Massimiliano Allegri in un reparto falcidiato dagli infortuni.

L'altro motivo è relativo più al futuro più che al presente. Mateta rappresenta un'opportunità da cogliere anche per la prossima stagione, in cui è prevista una mini rivoluzione in attacco. Gli unici sicuri del posto sono Rafael Leao e Christian Pulisic. Nkunku, Gimenez e Fullkrug sono, per motivi diversi, in bilico e potrebbero salutare. 'Tuttosport' conclude ricordando il nome di un giocatore che rimane nei radar del Milan per il prossimo giugno. Vale a dire Dusan Vlahovic, parametro zero di lusso che deve ancora decidere il suo futuro. Intanto, il Milan è in corsa per lui ed è pronto a cogliere anche questa occasione.

