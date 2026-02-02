Milan, in estate rivoluzione in attacco: ecco chi resta. E Vlahovic ...

L'altro motivo è relativo più al futuro più che al presente. Mateta rappresenta un'opportunità da cogliere anche per la prossima stagione, in cui è prevista una mini rivoluzione in attacco. Gli unici sicuri del posto sono Rafael Leao e Christian Pulisic. Nkunku, Gimenez e Fullkrug sono, per motivi diversi, in bilico e potrebbero salutare. 'Tuttosport' conclude ricordando il nome di un giocatore che rimane nei radar del Milan per il prossimo giugno. Vale a dire Dusan Vlahovic, parametro zero di lusso che deve ancora decidere il suo futuro. Intanto, il Milan è in corsa per lui ed è pronto a cogliere anche questa occasione.