Calciomercato, Moretto: 'Il Mirandés è a un passo da Sia del Milan Futuro'
Diego Sia, attaccante del Milan Futuro di Massimo Oddo, potrebbe lasciare i rossoneri in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale. È richiesto, infatti, in Spagna e potrebbe proseguire lì questa stagione sportiva
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, il Milan Futuro potrebbe presto perdere uno dei suoi giocatori di punta, Diego Sia.

In un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', infatti, Moretto ha rivelato come il Mirandés (ultimo in classifica nella Segunda División iberica) sia a un passo dall'attaccante classe 2006, forte elemento della Seconda Squadra dei rossoneri, allenata quest'anno in Serie D da Massimo Oddo.

Ancora ignora la formula del trasferimento di Sia, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028. Fin qui, in stagione, il giocatore ha segnato 4 gol e fornito 4 assist in 17 partite tra campionato e Coppa Italia di categoria.

Per il Milan Futuro la partenza di Sia sarebbe la terza in questa sessione invernale di calciomercato dopo quelle di Maximilian Ibrahimović, trasferitosi all'Ajax in prestito con diritto di riscatto e Matteo Duțu, finito a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest.

