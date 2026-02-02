Calciomercato, Moretto: “Il Mirandés è a un passo da Sia del Milan Futuro”

Ancora ignora la formula del trasferimento di Sia, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028. Fin qui, in stagione, il giocatore ha segnato 4 gol e fornito 4 assist in 17 partite tra campionato e Coppa Italia di categoria.
Per il Milan Futuro la partenza di Sia sarebbe la terza in questa sessione invernale di calciomercato dopo quelle di Maximilian Ibrahimović, trasferitosi all'Ajax in prestito con diritto di riscatto e Matteo Duțu, finito a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest.
© RIPRODUZIONE RISERVATA