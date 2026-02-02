Pianeta Milan
Allegri in conferenza stampa: “Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan”

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, nella conferenza stampa della vigilia di Bologna-Milan, non si è espresso sul possibile arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale
Domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, si svolgerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e in mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello, l'allenatore Massimiliano Allegri ha presentato i temi principali del match in conferenza stampa.

Per l'occasione, ad Allegri è stata anche rivolta una domanda sul possibile approdo in rossonero di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese per il quale il Diavolo è in trattativa con gli inglesi del Crystal Palace in quest'ultimo giorno di calciomercato. La risposta? Il tecnico rossonero non ha voluto sbilanciarsi, come di consueto.

"Come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre", ha sottolineato Allegri. Mateta, in questo momento, sta svolgendo a Parigi delle visite mediche ulteriori, per conto del Milan. Questo per capire se il problema al ginocchio che ha dallo scorso dicembre possa mettere a repentaglio o meno il trasferimento.

