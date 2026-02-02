Allegri in conferenza stampa: “Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan”

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, nella conferenza stampa della vigilia di Bologna-Milan, non si è espresso sul possibile arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale
Domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, si svolgerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e in mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello, l'allenatore Massimiliano Allegri ha presentato i temi principali del match in conferenza stampa.
Per l'occasione, ad Allegri è stata anche rivolta una domanda sul possibile approdo in rossonero di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese per il quale il Diavolo è in trattativa con gli inglesi del Crystal Palace in quest'ultimo giorno di calciomercato. La risposta? Il tecnico rossonero non ha voluto sbilanciarsi, come di consueto.