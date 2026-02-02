Allegri in conferenza stampa: “Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan”

"Come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre", ha sottolineato Allegri. Mateta, in questo momento, sta svolgendo a Parigi delle visite mediche ulteriori, per conto del Milan. Questo per capire se il problema al ginocchio che ha dallo scorso dicembre possa mettere a repentaglio o meno il trasferimento.