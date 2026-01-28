Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo acquisto arrivato nella sessione di calciomercato invernale: Omri Gandelman. Le parole su Kakà...
Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo acquisto arrivato nella sessione di calciomercato invernale: Omri Gandelman, centrocampista israeliano proveniente dal Gent, squadra belga. Come di consueto, il calciatore classe 2000 è stato presentato in conferenza stampa, dove ha potuto rispondere ad alcune domande fatte di giornalisti presenti. Durante la conferenza, Gandelman ha voluto rispondere ad una domanda ben precisa riguardante i suoi idoli calcistici d'inizia, indicando poi un calciatore che è stato una vera e propria leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, senti Gandelman
Milan, le parole di Gandelamn in conferenza stampa sui suoi idoli calcistici d'infanzia: “Quando ero piccolo seguivo molto la Serie A, ho sempre ammirato Kakà, è sempre stato il mio idolo. Provo a prendere qualcosa da vari giocatori, posso nominare anche Raul“.