Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo acquisto arrivato nella sessione di calciomercato invernale: Omri Gandelman, centrocampista israeliano proveniente dal Gent, squadra belga. Come di consueto, il calciatore classe 2000 è stato presentato in conferenza stampa, dove ha potuto rispondere ad alcune domande fatte di giornalisti presenti. Durante la conferenza, Gandelman ha voluto rispondere ad una domanda ben precisa riguardante i suoi idoli calcistici d'inizia, indicando poi un calciatore che è stato una vera e propria leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: