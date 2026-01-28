Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Gandelman: “Da piccolo seguivo molto la Serie A e ho sempre ammirato Kakà, mio idolo”

CONFERENZA STAMPA

Gandelman: “Da piccolo seguivo molto la Serie A e ho sempre ammirato Kakà, mio idolo”

Gandelman: 'Da piccolo seguivo molto la Serie A e ho sempre ammirato Kakà, mio idolo'
Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo acquisto arrivato nella sessione di calciomercato invernale: Omri Gandelman. Le parole su Kakà...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo acquisto arrivato nella sessione di calciomercato invernale: Omri Gandelman, centrocampista israeliano proveniente dal Gent, squadra belga. Come di consueto, il calciatore classe 2000 è stato presentato in conferenza stampa, dove ha potuto rispondere ad alcune domande fatte di giornalisti presenti. Durante la conferenza, Gandelman ha voluto rispondere ad una domanda ben precisa riguardante i suoi idoli calcistici d'inizia, indicando poi un calciatore che è stato una vera e propria leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Gandelman

—  

Milan, le parole di Gandelamn in conferenza stampa sui suoi idoli calcistici d'infanzia:Quando ero piccolo seguivo molto la Serie A, ho sempre ammirato Kakà, è sempre stato il mio idolo. Provo a prendere qualcosa da vari giocatori, posso nominare anche Raul“.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Aké, Dragusin e non solo: Milan gli occhi verso le occasioni dalla Premier League 

Un calciatore che ha continuato ad ispirare quelle che sono diventate poi le nuove generazioni. Ricordiamo che Kakà è approdato al Milan nel 2003 per poi salutare i rossoneri nel 2009.

Leggi anche
Roma-Milan, Allegri ironico: “Dopo i primi 7 minuti ero contento, poi…”
Roma-Milan, De Winter elogia Allegri: “Sa molto di calcio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA