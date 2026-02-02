Calciomercato Milan, Moretto: 'Mateta? Ecco perché le visite al ginocchio'

Pianeta Milan
Milan, Moretto: “Si cerca di capire la condizione del ginocchio di Mateta in prospettiva. La Juventus …”

Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato, ha parlato su YouTube delle ultime sulla trattativa Milan-Mateta. Ecco le sue parole
Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa Mateta-Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

Calciomercato Milan, le ultime su Mateta da Matteo Moretto

"Da un momento all'altro ci aspettiamo il verdetto su Mateta. In mattinata si sono sviluppate anche voci sulla Juventus. Proprio in questo momento sono in corso le visite mediche supplementari per capire la condizione del ginocchio di Mateta. Vorrei precisare che non si sta capendo lo stato fisico attuale di Mateta perché lui sta bene, gioca, sta giocando e continuerà a giocare ma è più una condizione in prospettiva, è da capire se il ginocchio di Mateta in futuro potrà essere a rischio quanto è delicato il ginocchio in prospettiva futura non tanto sul presente".

Matteo Moretto ha poi aggiunto: "Il Milan deve capire quanti rischi ci sono a livello medico e procedere con il pagamento con i 30 milioni e passa. Non mi risulta tentativo Juve per Mateta. In questo momento l'unica opzione per il francese è il Milan. Anche la Juve sapeva di questo aspetto medico e di questa cosa del ginocchio, ma la Juve lo avrebbe preso in prestito invece il Milan lo comprerebbe a titolo definitivo".

