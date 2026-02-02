Calciomercato Milan, Moretto: 'Mateta? Ecco perché le visite al ginocchio'

Calciomercato Milan, le ultime su Mateta da Matteo Moretto

"Da un momento all'altro ci aspettiamo il verdetto su Mateta. In mattinata si sono sviluppate anche voci sulla Juventus. Proprio in questo momento sono in corso le visite mediche supplementari per capire la condizione del ginocchio di Mateta. Vorrei precisare che non si sta capendo lo stato fisico attuale di Mateta perché lui sta bene, gioca, sta giocando e continuerà a giocare ma è più una condizione in prospettiva, è da capire se il ginocchio di Mateta in futuro potrà essere a rischio quanto è delicato il ginocchio in prospettiva futura non tanto sul presente".