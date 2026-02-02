Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Stefano: “Mateta saltato. L’assurdo di questa storia è che …”

Calciomercato Milan, niente Mateta per l'attacco dei rossoneri. Il giornalista di Sky Peppe Di Stefano ha rivelato alcuni retroscena. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato di alcuni sul mancato arrivo di Mateta al Milan. Ecco le sue parole: "La cronaca degli ultimi minuti l'avete sentita, letta, Mateta è saltato. Da quello che mi risulta era l'acquisto che il Milan voleva fare subito per luglio e sarebbe stato il futuro numero 9. Nella testa di Allegri c'è il 3-5-2, la sua idea sarebbe un attacco misto, la coppia fisica Mateta e Fullkrug e quella di movimento Leao, Pulisic e Nkunku".

Il giornalista continua: "L'assurdo di questa storia è che 36 ore fa il Milan era vicino a portarlo a Milanello da subito, anche perché le condizioni degli attaccanti del Milan non sono fantastiche, Leao ha questa infiammazione, Pulisic borsite all'ileopsoas, Fullkrug problema al dito del piede, quindi Mateta avrebbe fatto comodo. Non ha passato le visite mediche perché il problema al ginocchio c'è. Io non so quantificarlo, so soltanto che il ragazzo negli ultimi mesi ha avuto questi problemi, anche la stampa inglese aveva detto di un possibile intervento alla cartilagine e l'anno prossimo il Milan in teoria ha le coppe e giocherà 3 volte a settimana, con un problema al ginocchio non vai da nessuna parte".

