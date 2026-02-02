Calciomercato, Romano: 'Mateta voleva il Milan. Ora c'è agitazione ...'

Pianeta Milan
Romano spiega: “Mateta voleva il Milan in maniera netta. Ora c’è agitazione tra tutte le parti coinvolte”

Fabrizio Romano, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, torna a parlare della trattativa saltata tra il Milan e Mateta. Ecco le sue parole
Ci si avvicina alla chiusura ufficiale del mercato invernale, programmate alle ore 20:00 e con essa anche la fine del calciomercato rossonero, ormai chiuso dopo che l'affare Mateta è saltato definitivamente. A proposito di Mateta-Milan, ecco le parole di Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube.

Calciomercato Milan, le parole di Fabrizio Romano sull'affare Mateta

"C'è un po' di agitazione tra tutte le parti coinvolte, perché questa è un'operazione che si portava dietro un'altra operazione, quella di Strand Larsen. In Inghilterra si chiedono se il Palace può chiudere Larsen. No, perché queste due operazioni sono collegate poi se il club inglese nelle prossime ore decide di mettere 50 milioni di pound senza aver preso un euro da Mateta, io questo non posso dirvelo".

