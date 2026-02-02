Calciomercato, Romano: 'Mateta voleva il Milan. Ora c'è agitazione ...'

Fabrizio Romano ha poi aggiunto: "Quello che mi risulta è che Mendes, che sta curando la trattativa Strand Larsen, non ha la sensazione che si farà lo stesso: il Palace bloccato, Mateta si è esposto in pubblico e voleva il Milan in maniera netta e feroce. Ma il Milan non può rischiare di spendere tanti soldi per un ragazzo che non dà garanzie fisiche; dall'altra parte il Palace non è contentissimo della situazione perché si blocca Larsen e salta anche Armstrong che era stato preso dal Wolverhampton per sostituirlo".