Allegri sul rinnovo di Maignan: 'Contento, lui voleva rimanere al Milan. Ma non l'ho convinto io'
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, alla vigilia di Bologna-Milan ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo, con il club di Via Aldo Rossi. Le sue dichiarazioni
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato - in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello - di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45. Per l'occasione, però, ad Allegri è stato anche chiesto un parere sul rinnovo del contratto di Mike Maignan.

Il portiere rossonero, classe 1995, ha infatti siglato due giorni fa il nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi: contratto fino al 30 giugno 2031 con stipendio di 7 milioni di euro, bonus inclusi, netti a stagione. "Sono molto contento. Il Milan si è assicurato per i prossimi anni uno dei migliori tre portieri d'Europa e lui è molto contento. Ha sempre detto di voler rimanere al Milan e la società è stata brava", ha detto Allegri.

Ma quanto ha pesato la presenza di Allegri, per Maignan, affinché si convincesse a rinnovare? Questa la risposta in conferenza del tecnico livornese. "Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misunderstanding dell'estate... E che poi parasse. E sta parando molto bene (sorride, n.d.r.)".

