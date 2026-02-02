Ma quanto ha pesato la presenza di Allegri, per Maignan, affinché si convincesse a rinnovare? Questa la risposta in conferenza del tecnico livornese. "Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misunderstanding dell'estate... E che poi parasse. E sta parando molto bene (sorride, n.d.r.)".