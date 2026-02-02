Allegri: 'Nkunku ha le qualità per crescere. Ha avuto bisogno di più tempo'

Durante la conferenza stampa prima di Bologna-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato di Christopher Nkunku. Ecco le sue dichiarazioni sul francese

Nella mattinata di oggi, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello la prossima gara che il Diavolo disputerà in Serie A. Vale a dire la partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano , valida per la 23^ giornata di Serie A e in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.

Bologna-Milan, le parole di Massimiliano Allegri su Nkunku

Durante la conferenza stampa prima del Bologna, Allegri ha toccato diversi temi che riguardano l'attualità rossonera. Una delle domande era sull'attaccante rossonero che è stato al centro di tante voci di mercato su una sua possibile cessione. Ovviamente, parliamo di Christopher Nkunku. Il fantasista ex Chelsea, arrivato in estate per 37 milioni di euro, si candida con forza a partire titolare nella gara di domani sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Di seguito, le parole di Allegri su Nkunku.