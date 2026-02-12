Allegri ha presentato i temi principali di Pisa-Milan in mattinata, a Milanello, nel corso della consueta conferenza stampa e quando gli è stato fatto notare che, in recenti interviste, Matteo Gabbia e Koni De Winter hanno fatto intendere come i rossoneri - più che ad un posto nella prossima Champions League - stiano pensando al bersaglio grosso, allo Scudetto, Allegri ha risposto così.