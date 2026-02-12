Pianeta Milan
Milan, Allegri: “I giocatori credono allo Scudetto? Positivo. Finora buona classifica, ma …”

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato da poco in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Pisa-Milan della 'Cetilar Arena', partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni
Domani sera, alle ore 20:45, la 'Cetilar Arena' di Pisa ospiterà la sfida tra i nerazzurri padroni di casa, allenati da qualche giorno dal tecnico svedese Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri: una partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Un testa-coda interessante che il Diavolo non può fallire per restare in scia dell'Inter capolista del campionato.

Allegri ha presentato i temi principali di Pisa-Milan in mattinata, a Milanello, nel corso della consueta conferenza stampa e quando gli è stato fatto notare che, in recenti interviste, Matteo Gabbia e Koni De Winter hanno fatto intendere come i rossoneri - più che ad un posto nella prossima Champions League - stiano pensando al bersaglio grosso, allo Scudetto, Allegri ha risposto così.

"La valuto in maniera positiva. Dobbiamo avere sempre l'ambizione di fare il massimo. Poi se ci sarà qualcuno che arriverà prima vorrà dire che hanno meritato. Finora abbiamo una buona posizione di classifica, ma 50 punti non bastano per il nostro obiettivo. Più ci avviciniamo alla quota e meglio è. È tutto collegato. Per questo sono importanti queste quattro partite prima del derby di marzo".

