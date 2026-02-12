Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato da poco in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Pisa-Milan della 'Cetilar Arena', partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni
Domani sera, alle ore 20:45, la 'Cetilar Arena' di Pisa ospiterà la sfida tra i nerazzurri padroni di casa, allenati da qualche giorno dal tecnico svedese Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri: una partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Un testa-coda interessante che il Diavolo non può fallire per restare in scia dell'Inter capolista del campionato.
Allegri ha presentato i temi principali di Pisa-Milan in mattinata, a Milanello, nel corso della consueta conferenza stampa e quando gli è stato fatto notare che, in recenti interviste, Matteo Gabbia e Koni De Winter hanno fatto intendere come i rossoneri - più che ad un posto nella prossima Champions League - stiano pensando al bersaglio grosso, allo Scudetto, Allegri ha risposto così.