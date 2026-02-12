Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Nkunku? Era questione di ambientamento. Ha una tecnica straordinaria”

CONFERENZA

Milan, Allegri: “Nkunku? Era questione di ambientamento. Ha una tecnica straordinaria”

Milan, Allegri: 'Nkunku? Era questione di ambientamento. Ha una tecnica straordinaria'
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato da poco a Milanello in conferenza stampa, alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026, anche di Christopher Nkunku, attaccante che sembra essersi ripreso
Daniele Triolo Redattore 

Mattinata di conferenza stampa, a Milanello, per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena alla 'Cetilar Arena' di Pisa, contro i padroni di casa, guidati da qualche giorno dallo svedese Oscar Hiljemark.

Nella chiacchierata con i giornalisti, Allegri ha presentato i temi principali di Pisa-Milan e, tra questi, si è parlato anche di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che, dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente, si è ripreso tra fine 2025 e inizio 2026. Al punto da aver realizzato ben 5 gol nelle ultime 6 partite.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, la conferenza stampa di Allegri alla vigilia >>>

"Non è una rinascita, è questione di ambientamento - ha detto Allegri alla vigilia di Pisa-Milan -. È un ragazzo sensibile. Una volta gli ho fatto una battuta dicendo che se rideva di più andava meglio. Ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è importante: Ruben Loftus-Cheek ha segnato, Youssouf Fofana è tornato bene. È importante l'affidabilità di tutti, abbiamo un obiettivo chiaro tutti insieme".

Leggi anche
Milan, Allegri: “Firmerei per lo spareggio Scudetto?”. Ecco la risposta del tecnico
Milan, Allegri: “I giocatori credono allo Scudetto? Positivo. Finora buona classifica, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA