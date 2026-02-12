"Non è una rinascita, è questione di ambientamento - ha detto Allegri alla vigilia di Pisa-Milan -. È un ragazzo sensibile. Una volta gli ho fatto una battuta dicendo che se rideva di più andava meglio. Ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è importante: Ruben Loftus-Cheek ha segnato, Youssouf Fofana è tornato bene. È importante l'affidabilità di tutti, abbiamo un obiettivo chiaro tutti insieme".