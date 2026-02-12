Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato da poco a Milanello in conferenza stampa, alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026, anche di Christopher Nkunku, attaccante che sembra essersi ripreso
Mattinata di conferenza stampa, a Milanello, per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena alla 'Cetilar Arena' di Pisa, contro i padroni di casa, guidati da qualche giorno dallo svedese Oscar Hiljemark.
Nella chiacchierata con i giornalisti, Allegri ha presentato i temi principali di Pisa-Milan e, tra questi, si è parlato anche di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che, dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente, si è ripreso tra fine 2025 e inizio 2026. Al punto da aver realizzato ben 5 gol nelle ultime 6 partite.