Pisa-Milan, Ricci tira fuori gli attributi: “Vinciamo anche queste partite”

Pisa-Milan, Ricci tira fuori gli attributi: “Vinciamo anche queste partite” - immagine 1
Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa-Milan, partita della 25^ giornata di Serie A
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il 4-3-3 può essere una soluzione per il futuro: "Sicuramente abbiamo tante soluzioni perché abbiamo tanti giocatori di qualità. Poi alla fine c'è stato anche il rosso. È stata una partita un po' strana, non bellissima, potevamo chiuderla prima. C'è stato il rigore che ha invertito un pò il trend della partita. Però ci sta sbagliarlo, l'importante è portare a casa i 3 punti da un campo difficile".

Sullo Scudetto: "Fa tanto piacere rimanere sempre là su aggrappati, anche dietro un'Inter che sta stravincendo. Quindi è sintomo che siamo una squadra di carattere anche in partite non bellissime. Anche il gol di Luka è esempio di grande voglia e carattere. Adesso pensiamo subito alla prossima partita, perché tra pochi giorni già giochiamo".

Che serata è stata per te essendo pisano: "Serata molto emozionante da quando siamo arrivati qua ieri, anche perché ripercorrere il passato, la scuola. Purtroppo non torno tantissimo, quindi tornare fa sempre piacere. Sicuramente c'erano tanti miei amici, conoscenti in tribuna che tifano tutti Pisa. Fa un sacco piacere tornare qua anche da avversario indossando una maglia importantissima, mi gratifica molto. Il Pisa è una squadra in saluta, ostica, mette in difficoltà tutte le squadre, e spero si salverà".

Su Modric: "Modric è clamoroso, anche il gol di oggi fa vedere che nonostante l'età ha sempre quella voglia di portarla in fondo e di non mollare un millimetro. Mi ha dato la palla, è arrivato per primo lui, era anche abbastanza lontano. Quindi penso che sia sotto l'occhio di tutti, fa anche piacere ad un avversario confrontarsi con giocatori del genere".

