Pisa-Milan, Hiljemark sconsolato: “Ripartire sarà difficile”

Mentalmente come si riparte: "È difficile, ma ho tanta energia, anche perché sono arrivato qui con l'obiettivo di salvare questa squadra. Domani dobbiamo svegliarci con energia positiva e giocarci le nostre partite".

In vista del derby contro la Fiorentina: "Io devo fare le scelte che penso siano le migliori per la squadra. Sarà una partita per noi e per i tifosi. Io voglio vincere, sennò è inutile che andiamo a Firenze. È una partita con tanta ambizione, ma da domani dobbiamo pensare come vincere".

Sulle sfide contro Verona e Milan: "Io ho visto due partite con tante cose positive. Questo è un misto di atteggiamento e qualità di altre squadre, e di questo dobbiamo stare attenti. Da domani lavoreremo con le cose che dovremo migliorare, e secondo me anche oggi che abbiamo cominciato a giocare un po' di più prendiamo fiducia che ci può aiutare a cambiare l'inerzia della gara".

Sui cambi che hanno cambiato l'inerzia della gara: "Fino all'80esimo la partita era nostra. Noi abbiamo fatto bene, per questo non volevo cambiare, anche perché rischi di perdere il ritmo. Per questo".

Come sta Scuffett e su Iling che è entrato bene: "Scuffet non è al top. Anche io penso che Iling sia entrato bene, ha fatto tante cose positive soprattutto in fase offensiva. Io sono molto contento di lui".

In cosa può migliorare questa squadra: "Deve vincere. Questo è calcio, si gioca per prendere i tre punti, sennò è dfficile. Da domani bisogna ripartire e lavorare perché si gioca per i 3 punti".