Il muro del Milan resiste anche agli assalti delle dirette concorrenti nelle ultime ore di un concitato calciomercato estivo. L'Atalanta ha infatti effettuato un sondaggio a sorpresa per Alexis Saelemaekers, trovando però una chiusura totale da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi. Il direttore sportivo della "Dea", Cristiano Giuntoli, ha provato a chiedere il centrocampista belga classe 1999 per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri, ma il club rossonero ha blindato il giocatore dichiarandolo assolutamente incedibile.

Il retroscena di Fabrizio Romano e il no definitivo a Giuntoli

Dalla gestione Allegri al ruolo di jolly nel Milan di Rúben Amorim

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Le quattro posizioni tattiche e le parole di Saelemaekers