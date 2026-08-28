Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Venezia 2-0, le parole di Saelemaekers nel post-partita

: "Mi piace entrare dentro al campo, quindi quando gioco a sinistra posso rientrare sul mio piede forte, il destro. Mi sento a mio agio, sono contento dell'assist e dei tre punti".

Sul dialogo avuto con Rúben Amorim sul suo cambio ruolo: "A inizio stagione il mister mi ha detto che mi vede meglio dietro la punta, perché so giocare bene negli spazi stretti. Penso che mi veda lì per la stagione. Poi vedremo durante la stagione dove giocherò".

Su quanto è stato complicato ripartire dopo l'ultima annata: "È stato molto difficile perché c'è stato il Mondiale di mezzo. Ogni giocatore è tornato in una data diversa. Ma è vero che quando esci da una stagione come la nostra ultima non è mai facile. Avevamo tante aspettative l'anno scorso, non abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato. Ma il mister è stato bravo a resettare, riportarci le idee a zero. Abbiamo la testa libera, ognuno fa il sacrificio per l'altro. Per noi era importante vincere oggi davanti ai nostri tifosi nella giornata in memoria di Franco Baresi. Siamo pronti per la prossima partita che sarà molto difficile".

Sul cambio radicale nel modo di attaccare del Milan: "La caratteristica che ci ha messo il mister è di pressare altro. Abbiamo i giocatori per farlo. La prima difesa è l'attacco. Se pressiamo bene in avanti, abbiamo fatto il 50% del lavoro. Ci lavoriamo tanto in settimana, siamo andati spesso in gol durante la pre-stagione e dobbiamo continuare così e provare a migliorare sempre un po' di più".

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Saelemaekers ha offerto una prova sontuosa in questo Milan-Venezia: entrato in campo al 59' al posto di Alphadjo Cisse, il belga ha subito messo sulla testa di Gonçalo Ramos - al 60' - un bel traversone dalla sinistra. Peccato che l'attaccante portoghese non l'ha sfruttato. Qualche minuto più tardi, però, l'ex PSG si è fatto perdonare, andando in gol con un pregevole diagonale di sinistro, proprio sull'assist del belga. Il quale, nel finale, ha anche spedito in porta Ardon Jashari nell'azione - rocambolesca - che ha portato all'autogol di Redouane Halhal. Scopri nelle nostreil voto e il giudizio del numero 56 rossonero!