Le manovre di calciomercato del Milan non si fermano mai, e la dirigenza rossonera è già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione del tecnico Rúben Amorim. Secondo una clamorosa indiscrezione rivelata di recente da La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi ha tentato un affondo concreto nelle ultime ore della sessione estiva per assicurarsi un difensore centrale di respiro internazionale. I fari sono puntati con decisione su Giorgio Scalvini dell'Atalanta, ma sul taccuino dei leader milanisti resta caldissimo anche il nome di Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Due piste da 40 milioni di euro complessivi che potrebbero infiammare la sessione invernale a partire dal prossimo 2 gennaio 2027.

Il tentativo del Diavolo per Scalvini durante le battute conclusive di agosto è stato reale e approfondito. Il club bergamasco valuta il proprio gioiello non meno di 40 milioni di euro, una cifra importante che non ha però spaventato i vertici del Milan. La trattativa, tuttavia, non è decollata esclusivamente per ragioni di tempo: la 'Dea' ha dovuto opporre un momentaneo rifiuto poiché non avrebbe avuto il tempo materiale per individuare e tesserare un sostituto all'altezza sul mercato. Il Milan, però, non ha affatto mollato la presa ed è ampiamente plausibile che alla riapertura delle liste invernali la dirigenza rossonera torni alla carica per regalare il centrale italiano ad Amorim.

L'alternativa di lusso: Gonçalo Inácio, il pupillo di Amorim

Qualora la pista che porta a Bergamo dovesse presentare ostacoli insormontabili, il Milan ha già pronta la principale e validissima alternativa. Si tratta di Gonçalo Inácio, colonna dello Sporting Lisbona e vero e proprio pallino tattico dell'allenatore Amorim, che lo ha calcisticamente cresciuto e valorizzato durante la sua vincente esperienza sulla panchina dei lusitani.

I rumors che filtrano dall'ambiente rossonero confermano che il Milan avesse virtualmente raggiunto una base d'accordo con lo Sporting Lisbona negli ultimi giorni di agosto: un'operazione impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato proprio a 40 milioni di euro. Esattamente come accaduto per Scalvini, anche in questo caso il castello di carte è crollato per l'impossibilità da parte del club portoghese di trovare un sostituto di livello in una manciata di ore. Le caratteristiche tecniche del portoghese, perfetto per l'impostazione dal basso e per i meccanismi della retroguardia di Amorim, lo rendono un candidato ideale per gennaio.

Identikit del difensore moderno: le richieste del tecnico per gennaio

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La necessità di inserire un nuovo tassello nel cuore della difesa risponde a precise richieste strategiche. Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale moderno, dotato di grande fisicità ma allo stesso tempo abile nella lettura del gioco e nella prima costruzione della manovra, doti che sia Scalvini che Inácio possiedono nel proprio bagaglio tecnico.In attesa del 2 gennaio 2027, la dirigenza continuerà a monitorare le prestazioni di entrambi i profili, mantenendo vivi i contatti con gli intermediari. L'obiettivo è farsi trovare pronti per piazzare il colpo decisivo non appena si apriranno le porte della sessione invernale, regalando così alla squadra le risorse necessarie per affrontare al massimo la seconda e decisiva parte della stagione tra campionato ed Europa League.