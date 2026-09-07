Ravezzani durissimo: "Milan preoccupante, umiliato nel gioco. Si parlava di calcio dominante"

Juventus-Milan 1-1, non una partita brillante da parte di entrambe le squadre. Il giornalista Fabio Ravezzani ha attaccato duramente la prestazione dei rossoneri tramite il suo commento su YouTube.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'attacco di Ravezzani sul gioco e i dati statistici (xG)

"Per me il Milan è stato preoccupante, per certi versi è stato umiliato nel gioco. Quello che si diceva dall'inizio della stagione, quando arrivano un allenatore e i proprietari a dire 'Faremo un gioco scintillante, un gioco dominante, saremo noi a comandare sul campo', poi devi dare seguito a queste promesse. Se andiamo a vedere lo scout della partita, il Milan ha tirato in tutto tre volte verso la porta di Vicario: un tiro in porta (che è stato un gol), un tiro fuori e un tiro respinto. La Juventus ha tirato 14 volte in porta. Pensate che i gol attesi per la Juventus erano 1,56, mentre per il Milan 0,09: credo che sia il peggior dato della storia del Milan di questi ultimi anni".

Queste le parole del giornalista sul match dello Stadium:

È innegabile che il Milan abbia giocato male e costruito poco o nulla in attacco: i rossoneri hanno sbagliato tante giocate semplici e sono stati poco precisi. Per questi motivi hanno sofferto il pressing della Juventus, non riuscendo a creare trame offensive. Lo stesso Amorim ha dichiarato che il Milan non avrebbe meritato la vittoria. Il punto, però, è che queste sentenze sono un po' premature: Amorim è arrivato da poco e siamo ancora alla terza giornata di campionato, con il Diavolo che tra l'altro ha vinto due partite pareggiando la terza. Serve tempo e pazienza per vedere la migliore versione possibile della squadra di Amorim.

I meccanismi di Ruben Amorim sotto accusa: serve tempo?

"Ora, Amorim ha un bel dire che siamo soltanto a un mese di lavoro e che serve tempo; ma anche dopo un mese di lavoro bisognerebbe vedere una squadra un pochino più vogliosa, soprattutto una squadra che ha dei meccanismi collaudati. Invece il Milan cambia interpreti, cambia meccanismi e alla fine tutti sembrano un pochino disorientati".

Ravezzani ha poi rincarato la dose sulla gestione tattica:

Sembra una critica troppo ingenerosa considerando, poi, che contro il Torino e contro il Venezia si erano visti spunti e caratteristiche del gioco di Amorim.