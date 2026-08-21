Ultime notizie dal Milan: Christian Pulisic torna ad allenarsi in gruppo. Fabrizio Romano fa il punto sulla cessione di Santiago Giménez al Porto

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM

Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM

Christian Pulisic è tornato a lavorare in gruppo: queste le notizie che arrivano dall'ultimo allenamento del Milan al centro sportivo di Milanello. Da capire però se l'esterno rossonero sarà convocato per Torino-Milan, visto che ha saltato di fatto tutta la preparazione con Ruben Amorim.

Pulisic, anche se dovesse essere convocato, dovrebbe partire in panchina visto che non ha minuti sulle gambe dalla fine dei Mondiali 2026. Come trequartisti dovrebbero giocare Loftus-Cheek e Cissè alle spalle dell'unica punta Ramos.

Trattativa Porto-Giménez: Fabrizio Romano svela i dettagli

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l’operazione Santiago Giménez al Porto continua con contatti quotidiani. Il messicano non è infortunato in questo momento e si sta allenando a parte in attesa di un accordo tra le due società.
Milan, ultime da Milanello: Pulisic torna in gruppo. Santiago Giménez non si allena per il mercato

Il Milan ha rifiutato la prima offerta ufficiale del Porto, ritenuta decisamente troppo bassa per il Diavolo:

  • La formula proposta era un prestito gratuito con diritto di riscatto.
  • Il diritto si poteva trasformare in obbligo a determinate condizioni raggiunte.
  • La cifra complessiva sul tavolo era di circa 15 milioni di euro.

Ora si dovrà trattare per cercare di chiudere positivamente l'operazione per l'attaccante messicano che è ormai fuori dal progetto rossonero.

Il grande rischio numerico per l'attacco di Ruben Amorim

Proprio in attacco ci sono dubbi semplicemente a livello numerico: con l'uscita dell'ex Feyenoord e di Nkunku, Amorim avrebbe solo Camarda come alternativa dalla panchina.

Sarebbe molto rischioso iniziare la stagione con tre competizioni (Serie A, Europa League e Coppa Italia) potendo contare su un reparto così corto:

  • In rosa resterebbero solo due prime punte di ruolo (Ramos e Camarda).
  • Il Milan si troverebbe scoperto in caso di squalifiche o problemi fisici dei titolari.

Vedremo se ci saranno degli sviluppi di mercato, con il Milan che potrebbe cercare un calciatore magari esperto a una cifra economica negli ultimi giorni della sessione estiva.

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