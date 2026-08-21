Milan, ultime da Milanello: Pulisic torna in gruppo. Santiago Giménez non si allena per il mercato

Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM

Christian Pulisic è tornato a lavorare in gruppo: queste le notizie che arrivano dall'ultimo allenamento del Milan al centro sportivo di Milanello. Da capire però se l'esterno rossonero sarà convocato per Torino-Milan, visto che ha saltato di fatto tutta la preparazione con Ruben Amorim.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Trattativa Porto-Giménez: Fabrizio Romano svela i dettagli

Pulisic, anche se dovesse essere convocato, dovrebbe partire in panchina visto che non ha minuti sulle gambe dalla fine dei Mondiali 2026. Come trequartisti dovrebbero giocare Loftus-Cheek e Cissè alle spalle dell'unica punta Ramos.Come riportato dal giornalista, l’operazione Santiago Giménez al Porto continua con contatti quotidiani. Il messicano non è infortunato in questo momento e si sta allenando a parte in attesa di un accordo tra le due società.

Il Milan ha rifiutato la prima offerta ufficiale del Porto, ritenuta decisamente troppo bassa per il Diavolo:

La formula proposta era un prestito gratuito con diritto di riscatto .

. Il diritto si poteva trasformare in obbligo a determinate condizioni raggiunte .

. La cifra complessiva sul tavolo era di circa 15 milioni di euro.

Ora si dovrà trattare per cercare di chiudere positivamente l'operazione per l'attaccante messicano che è ormai fuori dal progetto rossonero.

Il grande rischio numerico per l'attacco di Ruben Amorim

Proprio in attacco ci sono dubbi semplicemente a livello numerico: con l'uscita dell'ex Feyenoord e di Nkunku, Amorim avrebbe solo Camarda come alternativa dalla panchina.

Sarebbe molto rischioso iniziare la stagione con tre competizioni (Serie A, Europa League e Coppa Italia) potendo contare su un reparto così corto:

In rosa resterebbero solo due prime punte di ruolo (Ramos e Camarda).

(Ramos e Camarda). Il Milan si troverebbe scoperto in caso di squalifiche o problemi fisici dei titolari.

Vedremo se ci saranno degli sviluppi di mercato, con il Milan che potrebbe cercare un calciatore magari esperto a una cifra economica negli ultimi giorni della sessione estiva.