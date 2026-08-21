Milan, ultime da Milanello: Pulisic torna in gruppo. Santiago Giménez non si allena per il mercato

Ultime notizie dal Milan: Christian Pulisic torna ad allenarsi in gruppo. Fabrizio Romano fa il punto sulla cessione di Santiago Giménez al Porto
Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM
Christian Pulisic è tornato a lavorare in gruppo: queste le notizie che arrivano dall'ultimo allenamento del Milan al centro sportivo di Milanello. Da capire però se l'esterno rossonero sarà convocato per Torino-Milan, visto che ha saltato di fatto tutta la preparazione con Ruben Amorim.
Trattativa Porto-Giménez: Fabrizio Romano svela i dettagliCome riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l’operazione Santiago Giménez al Porto continua con contatti quotidiani. Il messicano non è infortunato in questo momento e si sta allenando a parte in attesa di un accordo tra le due società.
Il Milan ha rifiutato la prima offerta ufficiale del Porto, ritenuta decisamente troppo bassa per il Diavolo:
- La formula proposta era un prestito gratuito con diritto di riscatto.
- Il diritto si poteva trasformare in obbligo a determinate condizioni raggiunte.
- La cifra complessiva sul tavolo era di circa 15 milioni di euro.
Ora si dovrà trattare per cercare di chiudere positivamente l'operazione per l'attaccante messicano che è ormai fuori dal progetto rossonero.
Il grande rischio numerico per l'attacco di Ruben Amorim
Proprio in attacco ci sono dubbi semplicemente a livello numerico: con l'uscita dell'ex Feyenoord e di Nkunku, Amorim avrebbe solo Camarda come alternativa dalla panchina.
Sarebbe molto rischioso iniziare la stagione con tre competizioni (Serie A, Europa League e Coppa Italia) potendo contare su un reparto così corto:
- In rosa resterebbero solo due prime punte di ruolo (Ramos e Camarda).
- Il Milan si troverebbe scoperto in caso di squalifiche o problemi fisici dei titolari.
Vedremo se ci saranno degli sviluppi di mercato, con il Milan che potrebbe cercare un calciatore magari esperto a una cifra economica negli ultimi giorni della sessione estiva.
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