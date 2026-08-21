Milan, Cardinale fissa le condizioni per Ricci e Giménez. Decisione presa in attacco

Due calciatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato sono Santiago Giménez e Samuele Ricci. Il primo è nel mirino del Porto, mentre sul mediano italiano c'è il pressing del Como.

Come scrive Il Corriere dello Sport, Gerry Cardinale non vorrebbe concludere gli affari in prestito gratuito con diritto di riscatto, ma inserendo quantomeno:

Un obbligo di riscatto per sbloccare le trattative.

per sbloccare le trattative. Una cifra che superi i 20 milioni di euro per entrambi.

L'aspettativa è che, nelle prossime ore, Como e Porto tornino alla carica con nuove proposte al Milan. Se il Diavolo dovesse cederlo si troverebbe solo con Ramos e Camarda come prime punte. Secondo il quotidiano i rossoneri non dovrebbero prendere un altro attaccante, con il solo talento italiano come alternativa in avanti.

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La situazione a centrocampo: i nomi nella rosa di Amorim

A centrocampo, invece, il Milan sembra abbastanza coperto: Ricci potrebbe uscire direzione Como, mentre Fofana è fuori progetto.

La mediana rossonera potrebbe essere composta da:

Modrić, Rabiot e Jashari a guidare il reparto.

a guidare il reparto. Comotto e Musah come alternative giovani e di passo.

come alternative giovani e di passo. Loftus-Cheek, che sulla carta parte come trequartista, ma fisicamente può giocare anche come mediano davanti alla difesa.

Il rischio in attacco e la fiducia nel talento di Camarda

Sarebbe invece molto più rischiosa la scelta in attacco: non perché dubitiamo delle qualità di Camarda.

L'attacco italiano ha grande talento e si merita una stagione in prima squadra con il Milan come prima alternativa al titolare in attacco. Ma ci sono dubbi a livello numerico: se uno tra Camarda e Ramos non dovesse essere disponibile, Amorim si ritroverebbe con una sola alternativa nel reparto, considerando che anche Nkunku non farà parte del progetto.

Vedremo quali novità ci saranno sul fronte cessioni e se ci saranno possibili sorprese in entrata negli ultimi giorni di mercato. Ad Amorim potrebbe servire un altro elemento in attacco, magari esperto della Serie A e relativamente economico, che non pesti i piedi allo stesso Camarda.