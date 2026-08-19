Saranno altri giorni infuocati per quanto riguarda il mercato del Milan: non solo acquisti per rinforzare la rosa di Ruben Amorim, ma anche cessioni possibili. Come rivelato dal giornalista Francesco Letizia, l'attaccante rossonero Andrej Kostić è pronto a partire in prestito secco verso lo Sparta Rotterdam. Una mossa sicuramente interessante e intelligente per fare giocare e crescere con continuità il giovane talento del Diavolo.

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L'allarme in attacco: Amorim resta con due sole punte

Il problema è un altro: con la, infatti, Amorim si troverebbe con. Con, non ci sono neanche trequartisti o seconde punte che possono essere adattate in caso di necessità.

Forse l'unico potrebbe essere Loftus-Cheek che ha giocato qualche volta in quel ruolo, ma sarebbe una soluzione di emergenza totale. È vero che Amorim gioca con una sola punta in campo, ma va ricordato che il Milan giocherà anche in Europa League la prossima stagione e quindi due attaccanti non bastano, proprio per le possibili emergenze, infortuni o squalifiche. Il Diavolo non può presentarsi a una partita con una sola punta a disposizione. Per questo è plausibile pensare che possa arrivare anche un altro attaccante in questi ultimi giorni di mercato.

L'identikit del terzo attaccante per non oscurare Camarda

La dirigenza rossonera dovrà essere molto brava nella scelta: sì, perché. Il talento rossonero ha bisogno di giocare e crescere e quindi di spazio importante. Non serve, perciò, prendere un attaccante che gli possa 'calpestare' i piedi.

Le caratteristiche necessarie per il nuovo acquisto:

Una prima punta magari economica

Un profilo ed elemento esperto del campionato italiano

Un giocatore consapevole di arrivare al Milan come terza scelta

Un calciatore già pronto ed efficace quando messo in campo

Questo è il profilo dell'attaccante che servirebbe in questo momento al Milan, per non oscurare Camarda e per sopperire alla carenza numerica di attaccanti nella rosa rossonera.