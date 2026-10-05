Omari Hutchinson, trequartista inglese del Milan, parla a 'SportMediaset' del suo impatto con il mondo rossonero e del rapporto con Ruben Amorim

Matteo Chini
- Milano
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Arrivato dal Nottingham Forest negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso a 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40, finora Omari Hutchinson ha collezionato appena 58 minuti di gioco con la maglia del Milan. Nell'intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset', l'inglese classe 2003 ha parlato del suo impatto in rossonero, del rapporto con Ruben Amorim e di tanto altro.

Milan, l'intervista a Omari Huthinson

Hutchinson ha iniziato elencando le differenze riscontrate tra Serie A e Premier League:
"Sin dall’inizio è stato fantastico, mi sto divertendo qui. Sto lavorando molto duramente. Livello rispetto alla Premier League? Ancora è presto per giudicare, ma qui tutto è molto tattico".
Milan, le parole di Omari Hutchinson

Hutchinson: "Mi sto allenando duramente"

Durante la sosta per le nazionali, Hutchinson è rimasto a Milanello per lavorare agli ordini di Ruben Amorim:
"Avevo bisogno di un periodo così, non puoi sapere cosa succederà. Mi sto allenando duramente e voglio dimostrare quello di cui sono capace".

Il rapporto con Amorim

L'inglese ha parlato del legame con Amorim raccontando un aneddoto delle loro sfide in Inghilterra:
“Contro di lui ho segnato il mio primo gol con l’Ipswich ed è stata una grande emozione. Prima che venissi qui ci abbiamo scherzato su”.

Sul soprannome "The Wizard":

Per concludere, Hutchinson ha spiegato come nasce il soprannome 'The Wizard':
“L’ho scelto perché non mi vedo solo come Omari Hutchinson ma voglio essere la miglior versione di me stesso”.

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