Il Milan Futuro torna in campo dopo la sosta contro la Tritium: classifiche, gol fatti, punti deboli degli avversari e mosse di Navarro per vincere
Milan Futuro, Sala: "Entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Ringrazio la squadra per l'aiuto"
Domani torna in campo anche il Milan Futuro guidato da Navarro in panchina: i rossoneri sono al momento quarti nel girone B della Serie D, ma dovranno recuperare una partita contro la Leon. I giovani rossoneri giocheranno contro la Tritium per la gara valida per la 13^ giornata del campionato.
I numeri del Milan Futuro prima della sostaEcco alcuni dati (aggiornati proprio prima della sosta): 21 gol fatti e 15 subiti per l'Under 23 rossonera, che arriva alla sosta con tre vittorie consecutive nel mese di novembre (2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo).
- Gol fatti: i rossoneri hanno chiuso il periodo pre-sosta secondi per gol fatti a quota 21 (1,91 reti di media);
- Rendimento casa e trasferta: quarti per punti fatti in casa (13) e quarti per punti fatti in trasferta (10);
- Striscia positiva: 11 punti conquistati nelle ultime cinque sfide e imbattibilità nelle ultime 6 gare, con una grande fase offensiva, visto che i rossoneri vanno a segno da 9 partite di fila.
Il momento della Tritium e l'analisi tattica della sfidaGuardiamo invece i dati della Tritium (aggiornati alla prima partita post-sosta): la squadra allenata da Matteo Serafini è la terza peggior difesa del girone con 21 gol subiti, anche se ha una buona capacità realizzativa, visto che ha segnato 14 gol in totale. Arriva dalla bella vittoria contro la Real Calepina che ha rialzato un po' il morale e le ambizioni della squadra.
Qualche analisi tattica prima della sfida: la squadra di Navarro gioca con una difesa molto aggressiva e altissima e dovrà stare molto attenta, specialmente su possibili lanci lunghi a sfruttare il campo lasciato alle spalle della retroguardia rossonera.
Detto questo, in attacco il Milan Futuro deve sfruttare i tanti calciatori di talento presenti in rosa: Pandolfi alla regia e Ossola sugli esterni possono essere determinanti contro una difesa che concede parecchio. Il Milan Futuro deve cercare di mantenere e gestire il possesso del pallone e cercare di creare tante occasioni, anche a costo di concederne qualcuna in difesa. L'impatto tecnico della fase offensiva della squadra di Navarro dovrebbe essere troppo forte per la retroguardia della Tritium.
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