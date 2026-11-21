Domani torna in campo anche il Milan Futuro guidato da Navarro in panchina: i rossoneri sono al momento quarti nel girone B della Serie D, ma dovranno recuperare una partita contro la Leon. I giovani rossoneri giocheranno contro la Tritium per la gara valida per la 13^ giornata del campionato.

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I numeri del Milan Futuro prima della sosta

Gol fatti: i rossoneri hanno chiuso il periodo pre-sosta secondi per gol fatti a quota 21 (1,91 reti di media);

i rossoneri hanno chiuso il periodo pre-sosta secondi per gol fatti a quota 21 (1,91 reti di media); Rendimento casa e trasferta: quarti per punti fatti in casa (13) e quarti per punti fatti in trasferta (10);

quarti per punti fatti in casa (13) e quarti per punti fatti in trasferta (10); Striscia positiva: 11 punti conquistati nelle ultime cinque sfide e imbattibilità nelle ultime 6 gare, con una grande fase offensiva, visto che i rossoneri vanno a segno da 9 partite di fila.

Il momento della Tritium e l'analisi tattica della sfida

Gli avversari dell'Under 23 del Diavolo si trovano al momento, distanti 14 punti dal Milan Futuro (con una partita in più giocata). La squadra di Navarro ha trovato la svolta proprio prima della sosta.Ecco alcuni dati (aggiornati proprio prima della sosta):per l'Under 23 rossonera, che arriva alla sosta con(2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo).Guardiamo invece i(aggiornati alla prima partita post-sosta): la squadra allenata daè la, anche se ha una buona capacità realizzativa, visto che ha segnato 14 gol in totale. Arriva dalla bella vittoria contro la Real Calepina che ha rialzato un po' il morale e le ambizioni della squadra.

Qualche analisi tattica prima della sfida: la squadra di Navarro gioca con una difesa molto aggressiva e altissima e dovrà stare molto attenta, specialmente su possibili lanci lunghi a sfruttare il campo lasciato alle spalle della retroguardia rossonera.

Detto questo, in attacco il Milan Futuro deve sfruttare i tanti calciatori di talento presenti in rosa: Pandolfi alla regia e Ossola sugli esterni possono essere determinanti contro una difesa che concede parecchio. Il Milan Futuro deve cercare di mantenere e gestire il possesso del pallone e cercare di creare tante occasioni, anche a costo di concederne qualcuna in difesa. L'impatto tecnico della fase offensiva della squadra di Navarro dovrebbe essere troppo forte per la retroguardia della Tritium.