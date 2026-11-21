Il Milan sarà uno dei protagonisti del mercato invernale: quasi sicuramente arriverà un nuovo difensore centrale. Il primo nome sulla lista di Amorim resta quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, ma potrebbero servire circa 40 milioni di euro per prelevarlo a stagione in corso. Vedremo se il calciatore spingerà per la cessione.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Tante le possibili alternative: si continua a parlare didell’Union Saint-Gilloise,del Lens edel Borussia Dortmund. Gli ultimi tre nomi sono profili più giovani e di prospettiva rispetto al difensore portoghese, che però potrebbe essere molto costoso e anche difficile da strappare allo Sporting, specialmente se il percorso in Champions League dovesse continuare.

Virgil van Dijk, invece, è il sogno di Gerry Cardinale, ma potrebbe essere possibile solo a fine stagione, nel caso in cui l'olandese non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con il Liverpool.

I numeri stagionali di Gonçalo Inácio in Champions League

può essere un colpo importante per il Milan: in primis perché conosce benissimo il calcio die non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi. Un fattore determinante per i colpi di gennaio, che non hanno tempo, viste le tante partite in programma. A livello tattico è ilper quel che cerca l'allenatore portoghese: un centrale in grado di giocare benissimo con il pallone tra i piedi, che sa gestire il pressing avversario e che sa impostare dal basso, uscendo anche benissimo con il pallone.

Ecco i suoi numeri stagionali in Champions League (dal sito Sofascore):

Presenze: 4;

4; Da titolare: 4;

4; Gol: 0;

0; Assist: 0;

0; Distanza percorsa media: 10,3 km;

10,3 km; Numero di scatti medi: 7,0;

7,0; Tocchi per partita: 77,3;

77,3; Passaggi precisi per partita: 55,5 (89%);

55,5 (89%); Duelli vinti per partita: 4,5 (62%);

4,5 (62%); Palloni recuperati per partita: 2,0;

2,0; Intercetti per partita: 1,3;

1,3; Dribbling subiti per partita: 0,5;

0,5; Errori che hanno portato a un tiro: 1;

1; Errori che hanno portato a un gol: 0.

Come giocherebbe Gonçalo Inácio nel Milan di Amorim

Numeri molto importanti. In più c'è un altro: visto che Amorim sta usando Gila come terzino destro e Diawara come terzino sinistro, anchein alcune circostanze, magari poi difendendo con la difesa a cinque in fase di non possesso.