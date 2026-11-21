Il Milan cerca un difensore centrale a gennaio: da Gonçalo Inácio dello Sporting alle alternative giovani, fino a van Dijk a zero. Tutti i dettagli
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Il Milan sarà uno dei protagonisti del mercato invernale: quasi sicuramente arriverà un nuovo difensore centrale. Il primo nome sulla lista di Amorim resta quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, ma potrebbero servire circa 40 milioni di euro per prelevarlo a stagione in corso. Vedremo se il calciatore spingerà per la cessione.
Virgil van Dijk, invece, è il sogno di Gerry Cardinale, ma potrebbe essere possibile solo a fine stagione, nel caso in cui l'olandese non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con il Liverpool.
I numeri stagionali di Gonçalo Inácio in Champions LeagueGonçalo Inácio può essere un colpo importante per il Milan: in primis perché conosce benissimo il calcio di Ruben Amorim e non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi. Un fattore determinante per i colpi di gennaio, che non hanno tempo, viste le tante partite in programma. A livello tattico è il difensore perfetto per quel che cerca l'allenatore portoghese: un centrale in grado di giocare benissimo con il pallone tra i piedi, che sa gestire il pressing avversario e che sa impostare dal basso, uscendo anche benissimo con il pallone.
Ecco i suoi numeri stagionali in Champions League (dal sito Sofascore):
- Presenze: 4;
- Da titolare: 4;
- Gol: 0;
- Assist: 0;
- Distanza percorsa media: 10,3 km;
- Numero di scatti medi: 7,0;
- Tocchi per partita: 77,3;
- Passaggi precisi per partita: 55,5 (89%);
- Duelli vinti per partita: 4,5 (62%);
- Palloni recuperati per partita: 2,0;
- Intercetti per partita: 1,3;
- Dribbling subiti per partita: 0,5;
- Errori che hanno portato a un tiro: 1;
- Errori che hanno portato a un gol: 0.
Come giocherebbe Gonçalo Inácio nel Milan di AmorimNumeri molto importanti. In più c'è un altro fattore tattico da tenere in conto: visto che Amorim sta usando Gila come terzino destro e Diawara come terzino sinistro, anche Gonçalo Inácio potrebbe essere sfruttato sull'esterno in alcune circostanze, magari poi difendendo con la difesa a cinque in fase di non possesso.
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