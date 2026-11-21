Alla vigilia di Milan-Frosinone il focus maggiore sul Diavolo resta il mercato: a gennaio occhi su Endrick per l'attacco e Gonçalo Inácio in difesa. Poi si penserà anche alla mediana del futuro: nel mirino restano Stiller e Bruno Fernandes. PianetaMilan vi riporta e vi analizza le notizie più importanti della mattinata rossonera.

Bruno Fernandes resta nel mirino

"È vero che stiamo avendo conversazioni sul suo nuovo contratto, ma preferisco mantenerle riservate. Credo che sia qualcosa che vada discusso dietro le quinte tra lui e il club".

Ilosserva con attenzione la situazione che riguarda. Contratto in scadenza a fine stagione (con opzione in favore del club per un altro anno). Il CEO del club di Manchesterha parlato anche del possibile rinnovo del portoghese a "Sky Sport UK":

La volontà del Manchester United è quella di provare a trattenere il portoghese. Il Diavolo resta in attesa e, nel caso in cui ci dovessero essere dei contrasti futuri, si farebbe trovare pronto. Il portoghese potrebbe prendere il timone tecnico di Luka Modrić, che potrebbe salutare a fine stagione.

Gonçalo Inácio: due fattori sottovalutati

potrebbe essere uno dei colpi rossoneri nel mercato invernale. Lo Sporting potrebbe chiedereper lasciarlo partire subito. Spesso si analizzano le qualità del difensore portoghese sottovalutando due fattori: il primo riguarda la sua. Il difensore centrale potrebbe arrivare ed entrare in campo subito, senza aver bisogno di tempo per ambientarsi. È fondamentale durante gennaio, in cui ci saranno tante partite.

Il secondo fattore è tattico: Amorim sta usando due centrali adattati come terzini (Gila e Diawara). Gonçalo Inácio ha le qualità e le caratteristiche per poter fare bene in quel ruolo, magari giocando da braccetto in fase di non possesso.

Più Endrick che Tresoldi

"Mi hanno detto che Tresoldi non rientra nei piani del Milan, ve lo ribadisco. C'è Endrick. Mourinho ha fatto marcia indietro: ha parlato di rispettare, nel caso, le idee del Real Madrid. Vedremo, il Milan vuole Endrick e sta lavorando per averlo, la decisione spetta anche al giocatore. Il Milan è disposto a pagarlo, lasciando magari la possibilità al Real Madrid di riprenderlo in futuro. Tresoldi non verrà al Milan, ve lo ribadisco, poi nel mercato tutto può cambiare".

Ieri è andato in scena il primo summit verso il mercato di gennaio congià presente a Milano. Il giornalistaha parlato di alcuni retroscena riguardanti questo summit:

A livello di costi potremmo essere più o meno allo stesso livello (si parla di circa 60 milioni per entrambi gli obiettivi). A livello tattico Endrick sarebbe più sensato, visto che può giocare insieme a Ramos senza che Amorim debba rivoluzionare il suo modo di giocare (al momento non gioca con due punte in campo dal primo minuto).

Stiller nella lista del Milan

"Al Milan servirà anche un grande centrocampista che possa in parte compensare il probabile addio di Luka Modrić. Il nome giusto è quello di Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda e nazionale tedesco. Ha caratteristiche simili al campione croato, molti estimatori sul mercato ed una clausola rescissoria da 40 milioni di euro".

Il Milan si prepara a un calciomercato invernale molto importante, ma occhi anche verso l'estate, specialmente per il, che potrebbe essere alla sua ultima stagione. Non sarà un compito facile per il Milan, che potrebbe seguire calciatori importanti. Il giornalistane parla nel suo pezzo per "Tuttomercatoweb":

Il suo ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa con abilità nella gestione del pallone, del ritmo del gioco e ottime qualità tecniche. Con Musah o Rabiot al suo fianco potrebbe completare bene la mediana del Milan.