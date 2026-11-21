Milan-Frosinone, il piano tattico di Ruben Amorim: tutti i dati Sofascore di Alphadjo Cisse, il dubbio in difesa su Pavlovic e l'undici titolare rossonero
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Verso Milan-Frosinone: il Diavolo di Ruben Amorim potrebbe giocare di nuovo con un assetto tattico spregiudicato (sulla carta), quello visto contro il Genoa prima della sosta con Pulisic, Rabiot, Moreira, Cisse e Ramos insieme in campo dal primo minuto.
I numeri stagionali di Alphadjo Cisse in Serie ATripletta in Europa League e statistiche impattanti in Serie A (i dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 9;
- Partite da titolare: 5;
- Minuti totali giocati: 411;
- Gol: 5;
- Gol attesi (xG): 2,25;
- Frequenza gol (in minuti): ogni 82 min;
- Percentuale realizzativa: 38%;
- Tiri totali a partita: 1,4;
- Tiri in porta a partita: 0,8;
- Assist: 0;
- Assist attesi (xA): 0,26;
- Grandi occasioni create: 1;
- Tocchi a partita: 28,2;
- Passaggi riusciti a partita: 14,6 (85%);
- Duelli totali vinti a partita: 2,1 (35%);
- Dribbling riusciti a partita: 0,6 (31%).
Proprio i dati sui gol segnati sono quelli che impressionano di più. Cisse è freddissimo in zona gol: un'incredibile percentuale realizzativa del 38% e un gol messo a segno ogni 82 minuti, sintomo di un istinto da bomber puro.
La probabile formazione e il piano tattico di Amorim contro il FrosinoneAmorim dovrebbe completare la squadra con Rabiot e Modrić al centro del campo, con Pavlovic da valutare, visto che anche ieri si è allenato solo parzialmente in gruppo. Diawara è pronto a giocare al centro: da capire se a sinistra, in quel caso, sarebbe confermato Musah come a Genova.
Ecco la probabile formazione rossonera per il Frosinone. MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All.: R. Amorim.
Il piano tattico di Amorim potrebbe essere il seguente: puntare su un pressing aggressivo e ben organizzato per non fare gestire il possesso palla a un Frosinone molto offensivo. Poi in attacco scatenare i tanti fantasisti a disposizione del Milan, con Ramos che si muove e apre spazi per tutti come successo a Genova.
Occhi in particolare su Cisse: sulla carta potrebbe partire da esterno nel 4-4-1-1 del Milan, ma di fatto agisce come seconda punta sfruttando gli spazi aperti dai movimenti e dal lavoro di Ramos. E, come dicono i dati, Cisse è letale quando ha occasioni in area di rigore.
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