Verso Milan-Frosinone: il Diavolo di Ruben Amorim potrebbe giocare di nuovo con un assetto tattico spregiudicato (sulla carta), quello visto contro il Genoa prima della sosta con Pulisic, Rabiot, Moreira, Cisse e Ramos insieme in campo dal primo minuto.

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I numeri stagionali di Alphadjo Cisse in Serie A

Presenze: 9;

9; Partite da titolare: 5;

5; Minuti totali giocati: 411;

411; Gol: 5;

5; Gol attesi (xG): 2,25;

2,25; Frequenza gol (in minuti): ogni 82 min;

ogni 82 min; Percentuale realizzativa: 38%;

38%; Tiri totali a partita: 1,4;

1,4; Tiri in porta a partita: 0,8;

0,8; Assist: 0;

0; Assist attesi (xA): 0,26;

0,26; Grandi occasioni create: 1;

1; Tocchi a partita: 28,2;

28,2; Passaggi riusciti a partita: 14,6 (85%);

14,6 (85%); Duelli totali vinti a partita: 2,1 (35%);

2,1 (35%); Dribbling riusciti a partita: 0,6 (31%).

Chi sta particolarmente brillando in questo inizio stagionale è proprio Alphadjo Cisse , attaccante classe 2006 che ha segnato giàe, tra Serie A ed Europa, è ilTripletta in Europa League e(i dati dal sito Sofascore):

Proprio i dati sui gol segnati sono quelli che impressionano di più. Cisse è freddissimo in zona gol: un'incredibile percentuale realizzativa del 38% e un gol messo a segno ogni 82 minuti, sintomo di un istinto da bomber puro.

La probabile formazione e il piano tattico di Amorim contro il Frosinone

dovrebbe completare la squadra conal centro del campo, con, visto che anche ieri si è allenato solo parzialmente in gruppo. Diawara è pronto a giocare al centro: da capire se a sinistra, in quel caso, sarebbe confermato Musah come a Genova.

Ecco la probabile formazione rossonera per il Frosinone. MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All.: R. Amorim.

Il piano tattico di Amorim potrebbe essere il seguente: puntare su un pressing aggressivo e ben organizzato per non fare gestire il possesso palla a un Frosinone molto offensivo. Poi in attacco scatenare i tanti fantasisti a disposizione del Milan, con Ramos che si muove e apre spazi per tutti come successo a Genova.

Occhi in particolare su Cisse: sulla carta potrebbe partire da esterno nel 4-4-1-1 del Milan, ma di fatto agisce come seconda punta sfruttando gli spazi aperti dai movimenti e dal lavoro di Ramos. E, come dicono i dati, Cisse è letale quando ha occasioni in area di rigore.