"Quello che sta facendo non è normale". Geoffrey Moncada ha commentato così la crescita di Alphadjo Cisse, reduce dall'esordio con la Nazionale maggiore. L'ex direttore tecnico del Milan, il cui rapporto con il club rossonero si è concluso lo scorso 25 maggio, ha raccontato il retroscena che ha portato all'arrivo del giovane calciatore, spiegando come la società avesse individuato il suo talento già quando militava nelle giovanili.

A segnalare per primo il ragazzo era stato uno scout che lavorava nei dintorni di Verona. "Avevamo uno scout che lavorava nei dintorni di Verona e aveva subito segnalato questo ragazzo, Alphadjo Cisse, che giocava nell'Under 17 e poi nella Primavera, nell'Under 20. Così siamo andati a vederlo ed era molto interessante, perché è un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano", ha raccontato Moncada nell'intervista a YouTube per il format 'Calcio e pepe'.

La duttilità e la concorrenza del PSV

A convincere il Milan sono state soprattutto le caratteristiche tecniche e la versatilità di Cissé. Il giovane poteva infatti ricoprire diversi ruoli offensivi e di centrocampo: "Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione".

La società rossonera ha quindi deciso di accelerare per anticipare la concorrenza. Moncada ha spiegato che il PSV era pronto a intervenire e che il Milan non poteva permettersi di aspettare: "Era inverno e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV lo avrebbe preso direttamente".

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L'ex dirigente ha poi illustrato anche la valutazione economica che aveva accompagnato quella scelta. L'operazione con il Verona si era concretizzata su una cifra compresadi euro. Secondo Moncada, se Cisse fosse passato al PSV e avesse proseguito il proprio percorso di crescita, magari arrivando a giocare la Champions League, il suo valore avrebbe potuto raggiungere i

"A volte bisogna accelerare un po' le cose", ha concluso Moncada, sottolineando anche un altro aspetto positivo: all'interno del Milan il giocatore era già conosciuto e apprezzato. Una testimonianza che racconta il lavoro di osservazione svolto dal club e la convinzione con cui era stata portata avanti la scelta di puntare sul giovane talento.