L'ex direttore tecnico rossonero ha spiegato la scelta di puntare sul giovane talento, apprezzato per la sua duttilità e per le caratteristiche fuori dal comune
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
"Quello che sta facendo non è normale". Geoffrey Moncada ha commentato così la crescita di Alphadjo Cisse, reduce dall'esordio con la Nazionale maggiore. L'ex direttore tecnico del Milan, il cui rapporto con il club rossonero si è concluso lo scorso 25 maggio, ha raccontato il retroscena che ha portato all'arrivo del giovane calciatore, spiegando come la società avesse individuato il suo talento già quando militava nelle giovanili.
A segnalare per primo il ragazzo era stato uno scout che lavorava nei dintorni di Verona. "Avevamo uno scout che lavorava nei dintorni di Verona e aveva subito segnalato questo ragazzo, Alphadjo Cisse, che giocava nell'Under 17 e poi nella Primavera, nell'Under 20. Così siamo andati a vederlo ed era molto interessante, perché è un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano", ha raccontato Moncada nell'intervista a YouTube per il format 'Calcio e pepe'.
La duttilità e la concorrenza del PSVA convincere il Milan sono state soprattutto le caratteristiche tecniche e la versatilità di Cissé. Il giovane poteva infatti ricoprire diversi ruoli offensivi e di centrocampo: "Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione".
La società rossonera ha quindi deciso di accelerare per anticipare la concorrenza. Moncada ha spiegato che il PSV era pronto a intervenire e che il Milan non poteva permettersi di aspettare: "Era inverno e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV lo avrebbe preso direttamente".
"A volte bisogna accelerare un po' le cose", ha concluso Moncada, sottolineando anche un altro aspetto positivo: all'interno del Milan il giocatore era già conosciuto e apprezzato. Una testimonianza che racconta il lavoro di osservazione svolto dal club e la convinzione con cui era stata portata avanti la scelta di puntare sul giovane talento.
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