Christian Comotto non ha ancora esordito nel Milan di Ruben Amorim: due società di Serie A pronte ad effettuare un tentativo a gennaio
Calciomercato Milan, Comotto in sede per firmare il rinnovo | VIDEO PM
Dopo il rientro dal prestito allo Spezia, Christian Comotto non ha ancora collezionato presenze ufficiali in prima squadra in questo avvio di stagione. Il centrocampista classe 2008, confermato in estate su indicazione di Ruben Amorim, è fermo a zero minuti giocati tra campionato ed Europa League. In vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan potrebbe valutare una cessione a titolo temporaneo per garantire continuità al giocatore, con due società di Serie A che stanno monitorando attentamente la situazione.
La decisione di Amorim e il rinnovo di contrattoNel corso del pre-campionato, Comotto ha trovato spazio nelle amichevoli estive, spingendo la dirigenza rossonera a rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2031. Nonostante alcune offerte arrivate in estate, Amorim ha bloccato la partenza del giocatore per valutarne da vicino le qualità nel contesto della prima squadra. L'intento iniziale prevedeva l'inserimento graduale del classe 2008 all'interno delle rotazioni della rosa, ma c’è qualcosa che non sta funzionando.
Milan, le ragioni del mancato impiego di ComottoA frenare l’inserimento di Comotto hanno contribuito alcuni problemi fisici, oltre all'agguerrita concorrenza nella mediana del Milan. L’allenatore portoghese può infatti contare su elementi d’esperienza come Luka Modric e Adrien Rabiot, ma anche su alcuni giocatori più dinamici come Yunus Musah, Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek, riducendo così e possibilità di impiego per il classe 2008.
Le ultime sul futuro di ComottoDi fronte all’assenza di spazio nei primi impegni ufficiali, la strategia del Milan potrebbe subire una variazione nei mesi prossimi. Qualora le cose non dovessero cambiare da qui a fine anno, il club prenderà in considerazione l'ipotesi di un prestito di sei mesi a partire da gennaio. Come riportato da ’Tuttosport’, sulle tracce di Christian Comotto ci sarebbero Parma e Monza, club che si erano già fatte avanti durante la scorsa sessione estiva per provare ad ingaggiare il classe 2008. L'obiettivo primario resta quello di garantire al calciatore un contesto utile a mettere minuti ed esperienza nelle gambe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Milan, Amorim "Ramos deve abituarsi alla pressione. Modric? Quando giochiamo bene è merito suo. Sul modulo..."
Infortuni
Altro che problema leggero! Il comunicato ufficiale gela il Milan: c'è una lesione per Estupiñán
Interviste
Milan, Hutchinson: "Mi sto allenando duramente, voglio dimostrare di cosa sono capace. E su Amorim..."
Editoriali e Analisi
Portogallo, Ramos ancora decisivo: 3 gol in 4 gare. Ecco il motivo per cui al Milan segna meno
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti