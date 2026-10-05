Dopo il rientro dal prestito allo Spezia, Christian Comotto non ha ancora collezionato presenze ufficiali in prima squadra in questo avvio di stagione. Il centrocampista classe 2008, confermato in estate su indicazione di Ruben Amorim, è fermo a zero minuti giocati tra campionato ed Europa League. In vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan potrebbe valutare una cessione a titolo temporaneo per garantire continuità al giocatore, con due società di Serie A che stanno monitorando attentamente la situazione.

La decisione di Amorim e il rinnovo di contratto

Milan, le ragioni del mancato impiego di Comotto

Le ultime sul futuro di Comotto

Nel corso del pre-campionato,ha trovato spazio nelle amichevoli estive, spingendo la dirigenza rossonera a rinnovare il suo contratto fino alNonostante alcune offerte arrivate in estate,ha bloccato la partenza del giocatore per valutarne da vicino le qualità nel contesto della prima squadra. L'intento iniziale prevedeva l'inserimento graduale del classe 2008 all'interno delle rotazioni della rosa,A frenare l’inserimento dihanno contribuito alcunioltre all'agguerrita concorrenza nella mediana del Milan. L’allenatore portoghese può infatti contare su elementi d’esperienza comema anche su alcuni giocatori più dinamici comeriducendo così e possibilità di impiego per il classe 2008.Di fronte all’assenza di spazio nei primi impegni ufficiali, la strategia delpotrebbe subire una variazione nei mesi prossimi. Qualora le cose non dovessero cambiare da qui a fine anno, il club prenderà in considerazione l'ipotesi di unCome riportato da ’Tuttosport’, sulle tracce dici sarebbero, club che si erano già fatte avanti durante la scorsa sessione estiva per provare ad ingaggiare il classe 2008. L'obiettivo primario resta quello di garantire al calciatore un contesto utile a mettere minuti ed esperienza nelle gambe.