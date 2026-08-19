Il countdown per il debutto in campionato del nuovo Milan di Rúben Amorim è ufficialmente iniziato. Dopo il lunedì di riposo concesso alla squadra, i rossoneri si sono ritrovati ieri a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista dell'esordio stagionale, fissato per domenica 23 agosto alle ore 20:45 sul difficile campo del Torino. Dalla prima seduta settimanale è emersa una notizia decisamente positiva sul fronte infermeria, riguardante le condizioni di Christian Pulisic.

Il piano di rientro per Pulisic e il recupero di Gabbia

L'attaccante statunitense ha ufficialmente messo alle spalle la delicata microfrattura tra tibia e perone, con annesso edema osseo, rimediata con la maglia degli U.S.A. durante l'ultimo match ai Mondiali. Pulisic ha svolto una parte del lavoro atletico insieme al resto del gruppo. Tuttavia, la prudenza a Milanello resta massima: "Capitan America" deve ancora ritrovare il ritmo partita e pareggiare i carichi di lavoro dei compagni. Per questo motivo, come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 11 rossonero non verrà rischiato e salterà la trasferta di Torino, puntando alla convocazione perdi venerdì 28 agosto.

Sorride invece Amorim sul fronte difensivo: Matteo Gabbia è da oggi pienamente recuperato. Il centrale italiano, rimasto a riposo precauzionale nell'ultimo test amichevole contro il Manchester United a causa di una forte botta alla caviglia, si riaggregherà regolarmente al gruppo per la sessione odierna e sarà abile e arruolabile per la panchina dello Stadio Olimpico Grande Torino.

La prima formazione di Amorim: le scelte tattiche per il Torino

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Contro i granata dell'ex Ignazio Abate, il Milan si disporrà secondo il nuovo e fluidomarchio di fabbrica del tecnico portoghese. Davanti a Mike Maignan, la linea a tre difensiva dovrebbe essere composta da Mario Gila, Koni De Winter e dal nuovo leader del reparto Strahinja Pavlović.Le corsie esterne vedranno agire Samuel Chukwueze a destra, mentre a sinistra Pervis Estupiñán conserva un netto vantaggio per una maglia da titolare. Rivoluzione totale in mediana: le chiavi del centrocampo saranno affidate alla classe di, affiancato da uno tra Yunus Musah e Ardon Jashari (con il ballottaggio ancora apertissimo). Soltanto panchina iniziale per Adrien Rabiot, ancora indietro di condizione. Sulla trequarti, l'assenza di Pulisic spalanca le porte a Ruben Loftus-Cheek e alla grande sorpresa di questo pre-campionato, il giovane, pronti a muoversi a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos.