Finito il secondo tempo di Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è giocata al 'Allianz Stadium' a Torino. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Maurizio Mariani, Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Se la sua prestazione di oggi è una risposta al mercato nel quale si chiedeva un centrale: "Io cerco sempre di dare il massimo, poi cosa si dice non è sotto il mio controllo. Io cerco sempre di fare il mio lavoro e il meglio per la squadra".

Cosa è successo dopo il vantaggio: "Penso che abbiamo giocato bene, ma abbiamo sbagliato tante palle che andavano giocate in maniera semplice. La Juventus ha messo tanti giocatori offensivi, quindi è difficile andare a pressarli. Loro hanno fatto bene e hanno trovato il gol".

Se è cambiato tanto senza Gila: "Non ho riguardato l'azione, ma andava fatta un po' più di pressione sulla palla. Tra Gila e Terracciano per noi non cambia niente: il nome sì, ma il gioco rimane uguale".

Terzo pari di fila contro la Juventus: "Non lo so. Sono due squadre forti".

Che ricordi ha della Juve: "Bello tornare dove sono cresciuto, bello rivedere gente con cui sono stato bene. Ma avevamo una partita da giocare: penso di più a questo".