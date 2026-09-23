I radar del calciomercato invernale in vista di gennaio 2027 iniziano ad accendersi attorno alla figura di Nicola Zalewski. L'esterno polacco classe 2002, attualmente in forza all'Atalanta, è finito al centro dei pensieri di Milan e Napoli, pronti a sfruttare le nuove dinamiche di spogliatoio nate a Bergamo sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri per arrivare all'ex Roma e Inter. La dirigenza orobica non chiude la porta a una partenza, ma ha stabilito una valutazione economica importantissima per privarsi del giocatore, legata anche alle recenti mosse in entrata condotte dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La valutazione dell'Atalanta: richiesta raddoppiata rispetto all'investimento

L'effetto Jonathan Rowe: cambiano le gerarchie di Maurizio Sarri

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Milan e Napoli alla finestra: le strategie per la sessione di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta valuta il cartellino di Nicola Zalewskidi euro, a cui andrebbero aggiunti eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta di una cifra importante che, se confermata, permetterà alla Dea di realizzare una robustissima. Il club bergamasco aveva infatti acquistato il calciatore a titolo definitivo dall'Inter nell'agosto del 2025 per circa 17 milioni di euro. Forte di un contratto quadriennale con opzione di rinnovo per altre due stagioni, la società di Percassi si trova in una posizione contrattuale di estrema forza nelle negoziazioni con le pretendenti.A spingere Zalewski verso una possibile partenza, però, sono le nuove rotazioni offensive stabilite a Bergamo. L'arrivo di, prelevato dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha aumentato sensibilmente la concorrenza sugli esterni. Definito da Giuntoli come un tassello fondamentale per lo scacchiere tattico di Sarri, l'inglese ha subito scalzato il polacco, partendo titolare nel tridente con Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca. Nelle prime quattro giornate di Serie A, Zalewski ha racimolato appena 120 minuti totali e un assist, finendo interamente in panchina nell'ultimo match contro il Cagliari: un indizio concreto di come gli spazi per lui rischino di ridursi.Per le due big del nostro campionato si tratta del ritorno di fiammata per un vecchio obiettivo. Il Napoli aveva già avviato i primi contatti esplorativi nel gennaio del 2026, mantenendo da allora un canale di osservazione preferenziale. Più lineare ma strategica la posizione del Milan: la dirigenza rossonera aveva valutato il profilo del polacco in estate, prima di virare su altre operazioni come gli innesti di Diego Moreira e Omari Hutchinson. In vista della riapertura ufficiale delle liste il 2 gennaio 2027, i rossoneri studiano l'evoluzione del caso a Bergamo, consapevoli che per ora non sono state presentate offerte ufficiali ma che la pista potrebbe surriscaldarsi rapidamente.