Il retroscena di Matteo Moretto sul futuro societario del Milan: Gerry Cardinale valuta l'innesto di un nuovo uomo mercato per rinforzare la dirigenza rossonera
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
La dolorosa sconfitta interna subìta lo scorso 25 maggio contro il Cagliari ha lasciato ferite profonde in casa Milan, sancendo la perdita di una qualificazione in Champions League che sembrava ormai acquisita e spingendo il proprietario Gerry Cardinale a optare per un azzeramento totale dell'area tecnica e dirigenziale di Via Aldo Rossi. Al termine di un lungo casting, il 16 giugno il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio di Rúben Amorim nel ruolo di nuovo allenatore, mentre il successivo 21 giugno il numero uno del fondo RedBird ha ridisegnato i quadri del management, promuovendo figure già presenti all'interno dell'organigramma aziendale dopo l'addio a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare.
L'assetto societario attuale e il mancato arrivo di Markus KröscheNel nuovo scacchiere dirigenziale, l'ex componente del Consiglio d'Amministrazione Massimo Calvelli ha assunto la carica di amministratore delegato, affiancato da Hendrik Almstadt nella veste di Director of Player Trading e da Bobby Gardiner nel ruolo di Director of Football Intelligence. Questo riassetto interno si era reso necessario in seguito al naufragio della trattativa per portare a Milano Markus Krösche, attuale direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte blindato da un contratto con la compagine tedesca fino al 30 giugno 2028. L'eventuale sbarco del dirigente teutonico sotto la Madonnina avrebbe comportato anche l'innesto del direttore sportivo Timmo Hardung.
Per superare la sessione estiva di calciomercato, il sodalizio milanista si è affidato alla struttura tecnica d'emergenza sopra citata, beneficiando in modo massiccio dell'ausilio e della mediazione di potenti intermediari internazionali, su tutti l'agente portoghese Jorge Mendes. La situazione logistica in Via Aldo Rossi potrebbe tuttavia registrare una nuova e imminente evoluzione, mirata a colmare il vuoto operativo attraverso la nomina di un 'Head of Football' di ruolo, dotato di profonda esperienza sul campo e abituato a masticare dinamiche di mercato quotidianamente.
L'indiscrezione di Matteo Moretto: contatti vivi per la dirigenzaA confermare questa tendenza è stato il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, il quale ha rivelato tramite un post dettagliato sul proprio profilo ufficiale del social network X come Gerry Cardinale sia costantemente impegnato nel perfezionamento strutturale del club. L'obiettivo strategico del managing partner di RedBird, alla guida del Milan dall'agosto 2022, è quello di strutturare un'organizzazione sportiva di primissimo livello mondiale, capace di lavorare in stretta sinergia con il management operativo nominato nel mese di giugno.
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