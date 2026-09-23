La dolorosa sconfitta interna subìta lo scorso 25 maggio contro il Cagliari ha lasciato ferite profonde in casa Milan, sancendo la perdita di una qualificazione in Champions League che sembrava ormai acquisita e spingendo il proprietario Gerry Cardinale a optare per un azzeramento totale dell'area tecnica e dirigenziale di Via Aldo Rossi. Al termine di un lungo casting, il 16 giugno il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio di Rúben Amorim nel ruolo di nuovo allenatore, mentre il successivo 21 giugno il numero uno del fondo RedBird ha ridisegnato i quadri del management, promuovendo figure già presenti all'interno dell'organigramma aziendale dopo l'addio a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare.

L'assetto societario attuale e il mancato arrivo di Markus Krösche

Nel nuovo scacchiere dirigenziale, l'ex componente del Consiglio d'Amministrazione Massimo Calvelli ha assunto la carica di amministratore delegato, affiancato da Hendrik Almstadt nella veste di Director of Player Trading e da Bobby Gardiner nel ruolo di Director of Football Intelligence. Questo riassetto interno si era reso necessario in seguito al naufragio della trattativa per portare a Milano, attuale direttore tecnico dell'blindato da un contratto con la compagine tedesca fino al 30 giugno 2028. L'eventuale sbarco del dirigente teutonico sotto la Madonnina avrebbe comportato anche l'innesto del direttore sportivo Timmo Hardung.

Per superare la sessione estiva di calciomercato, il sodalizio milanista si è affidato alla struttura tecnica d'emergenza sopra citata, beneficiando in modo massiccio dell'ausilio e della mediazione di potenti intermediari internazionali, su tutti l'agente portoghese Jorge Mendes. La situazione logistica in Via Aldo Rossi potrebbe tuttavia registrare una nuova e imminente evoluzione, mirata a colmare il vuoto operativo attraverso la nomina di un 'Head of Football' di ruolo, dotato di profonda esperienza sul campo e abituato a masticare dinamiche di mercato quotidianamente.

L'indiscrezione di Matteo Moretto: contatti vivi per la dirigenza

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