Milan, Ramos e Cisse brillano. L'addio di Tonali: il retroscena. Contatti ben avviati con Adidas

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: Cisse e Ramos brillano in nazionale. Adidas potrebbe tornare e il retroscena sull'addio di Sandro Tonali. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il Milan può tornare ad Adidas

Cisse decisivo

Gol: 1

Tiri totali: 5

Tiri in porta: 3

Pali/Traverse colpiti: 1

Assist: 0

Passaggi precisi: 14/19 (74%)

Passaggi nella metà campo avversaria (precisi): 13/18 (72%)

Tocchi: 34

Duelli a terra (vinti): 6 (4)

Duelli aerei (vinti): 1 (1)

Falli subiti: 2

Come riportato da 'Tuttosport', i contatti tra Adidas e Milan sarebbero già ben avviati. Da Casa Milan arriva un messaggio di prudenza focalizzato sull'attuale accordo con Puma ancora in vigore, ma dal 2028 in poi il Diavolo potrebbe cambiare sponsor tecnico. Non sarebbe una prima volta per il Milan: Adidas esordì in Italia proprio con i rossoneri dal 1978 al 1980, poi un second accordo dal 1990 al 1993 e infine dal 1998 al 2018 con l'ingresso successivo di Puma. Tante maglie storiche per i tifosi rossoneri: Adidas ha fornito ai rossoneri le divise che hanno portato alla vittoria in Champions League nel 2003 e nel 2007, un Mondiale per club e più recentemente lo Scudetto vinto con Allegri in panchina, Ibrahimovic, Pato e Robinho in attacco.Cisse ha risolto la partita tra Italia e Armenia Under 21: giocate, velocità e controllo del pallone davvero di un'altra categoria. In un tempo una traversa presa con un bellissimo tiro a giro, un rigore procurato (poi sbagliato da Koleosho) e il gol decisivo a tempo scaduto. Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:

Quello che traspare subito sono le qualità tecniche assolute del Milan e la balistica del classe 2006. Lo dimostrano i gol segnati contro il Torino, la Juventus e l'Armenia: l'italiano sa controllare il pallone alla grande e sa coordinarsi benissimo, mettendo spesso e volentieri in difficoltà i portieri avversari.

Un grande Ramos con il Portogallo

Gol: 1

Gol attesi (xG): 1.16

Tiri totali: 6

Tiri in porta: 2

Legni colpiti: 1

Assist: 1

Grandi occasioni create: 1

Passaggi chiave: 3

Passaggi accurati: 18/19 (95%)

Tocchi: 30

Palle perse: 2

Vittoria del Portogallo in casa della Danimarca: la nazionale orfana di Cristiano Ronaldo vince 4-2 trascinata da un primo tempo stellare di Gonçalo Ramos: un assist, un palo e un gol. Ecco i numeri più interessanti della partita di Ramos (dati da Sofascore):

Ora starà ad Amorim trovare il giusto equilibrio per il suo attacco: al Milan servono gli attacchi alla profondità, la verticalità e i gol di Ramos e non solo il suo lavoro unico con e senza palla. L'attaccante portoghese può essere determinante, ma va sostenuto dai compagni e dal gioco offensivo.

Riso e il retroscena su Tonali

"Il primo passaggio c’è stato perché avevamo avuto la sensazione che il Milan fosse diverso. Io conosco bene il Milan e non mi dava la sensazione del Milan storico. Parlando con Sandro abbiamo fatto un ragionamento di andare in Premier League, era una sfida che lo affascinava", questa la rivelazione dell'agente di Tonali Giuseppe Riso al podcast 'Colpi da Maestro'.

Riso continua con il suo racconto: "Lui ha avuto il coraggio perché era uno dei giocatori più importanti e aveva vinto uno scudetto, ha avuto il coraggio di andare via, è stato visionario. Difficile? Molto, per lui difficilissimo, nelle prime settimane lo vedevo triste e poi ha preso le misure e si è imposto come sempre".

Una cessione complessa anche per i tifosi visto che Tonali era visto come un capitano futuro del club e un pilastro su cui costruire il progetto. Per il club, però, è stata una grande operazione a livello economico. Tonali in estate è passato al Tottenham per circa 116 milioni di euro complessivi, con il Diavolo che dovrebbe aver incassato ulteriori 9,66 milioni di euro per la percentuale sulla rivendita stabilita con il Newcastle stesso (oltre alla base fissa da circa 59 milioni di euro incassata tre anni fa).