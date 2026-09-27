Il passaggio di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline, pari a circa 116 milioni di euro, ha reso l'ex centrocampista del Milan l'italiano più pagato della storia. Da quando ha iniziato l’avventura a Londra sotto la guida di Roberto De Zerbi, però, il classe 2000 è andato incontro ad un’evidente flessione, che si è vista anche in Nazionale contro il Belgio.

Ex Milan, il rendimento di Tonali preoccupa

I numeri che spiegano la flessione

Difesa: 4 intercettazioni in 429 minuti al Tottenham (0,7 a gara), contro le 31 fatte registrare nella scorsa stagione al Newcastle (0,9 a gara).

4 intercettazioni in 429 minuti al Tottenham (0,7 a gara), contro le 31 fatte registrare nella scorsa stagione al Newcastle (0,9 a gara). Pericolosità offensiva ridotta: nessun tiro dall'interno dell'area di rigore provato finora, a fronte dei 9 tentativi dall'interno dell'area dello scorso anno.

nessun tiro dall'interno dell'area di rigore provato finora, a fronte dei 9 tentativi dall'interno dell'area dello scorso anno. Zero contributi gol: la casella di assist e gol realizzati si attesta ancora a quota 0, con una produzione di Expected Assists ferma a 0,61 complessivi.

la casella di assist e gol realizzati si attesta ancora a quota 0, con una produzione di Expected Assists ferma a 0,61 complessivi. Iniziative personali e dribbling in calo: Soltanto 3 dribbling riusciti in 5 uscite (0,6 a gara), contro i 31 completati nella passata stagione (0,88 a gara).

Tra difficoltà e prospettive future

Nel match di Nations League perso contro ilallo 'Stadio Olimpico' di Roma, la mediana azzurra non è mai riuscita a prendere le contromisure al centrocampo avversario. L’episodio che più ha messo in luce le difficoltà diè ilad inizio ripresa, in cui il classe 2000 è andato per terra troppo facilmenteconsiderando la sua tempra e le sue qualità fisiche. Problemi visibili anche in Premier League, dove iloccupa l'ultimo posto in classifica con appena 2 punti raccolti nelle prime cinque uscite.Eccodal sito ufficiale dellache raccontano il calo diL'ex centrocampista deldovrebbe rappresentare il perno di centrocampo sia dell’sia del. Nelle prime gare della gestione De Zerbi il classe 2000 ha dimostrato di non essersi ancora inserito al 100% nel sistema degli ‘Spurs’, mentre in Nazionale è apparso scarico fisicamente e mentalmente. Ora sta arialzare la testa ealtrimenti rischia di subire un pericoloso processo di ridimensionamento tecnico e mediatico.