Dopo una stagione complicata e una salvezza conquistata solo all'ultima giornata, il Tottenham vuole tornare grande. Per ripartire, gli ‘Spurs’ si sono affidati a Roberto De Zerbi, subentrato a Igor Tudor nel finale dell’annata 2025/2026 per centrare la permanenza in Premier League. Ora, il tecnico bresciano è pronto a dare il via ad un nuovo ciclo, sostenuto da un mercato di altissimo livello. Tra gli acquisti di spicco c'è Sandro Tonali, prelevato dal Newcastle per rinforzare il centrocampo. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, De Zerbi ha spiegato le motivazioni dietro questo colpo.

Il trasferimento di Tonali al Tottenham

Tottenham, le parole di De Zerbi su Tonali

"L'ho convinto io dicendogli semplicemente la verità. Dico sempre quello che penso e sono convinto che sia sempre stato un leader in grandi club. Qui Tonali può ritagliarsi esattamente questo ruolo. Lo era già ai tempi del Brescia, la mia squadra del cuore: a 18 anni giocava già da veterano".

La storia d'amore tra Tonali e il Milan

si è trasferito dal Newcastle alper la cifra record di, bonus inclusi. A Londra, il centrocampista classe 2000 guadagnerà, diventando il calciatore italiano più pagato in Europa. Ilha incassato ilgenerata dal Newcastle, più un ulteriore milione di euro a titolo di contributo di solidarietà.Nel corso della lunga intervista a 'Sky Sport',ha raccontato di come ha convintoad accettare il progettoA San Siro,ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con ilil giocatore ha collezionatocondite davincendo da protagonista lodel 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo ala fronte di un'offerta daUna cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.