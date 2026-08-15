Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham, rivela come è riuscito a convincere Sandro Tonali ad accettare l'offerta degli 'Spurs'
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Dopo una stagione complicata e una salvezza conquistata solo all'ultima giornata, il Tottenham vuole tornare grande. Per ripartire, gli ‘Spurs’ si sono affidati a Roberto De Zerbi, subentrato a Igor Tudor nel finale dell’annata 2025/2026 per centrare la permanenza in Premier League. Ora, il tecnico bresciano è pronto a dare il via ad un nuovo ciclo, sostenuto da un mercato di altissimo livello. Tra gli acquisti di spicco c'è Sandro Tonali, prelevato dal Newcastle per rinforzare il centrocampo. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, De Zerbi ha spiegato le motivazioni dietro questo colpo.
Il trasferimento di Tonali al TottenhamTonali si è trasferito dal Newcastle al Tottenham per la cifra record di 116 milioni di euro, bonus inclusi. A Londra, il centrocampista classe 2000 guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione, diventando il calciatore italiano più pagato in Europa. Il Milan ha incassato il 10% della plusvalenza generata dal Newcastle, più un ulteriore milione di euro a titolo di contributo di solidarietà.
Tottenham, le parole di De Zerbi su TonaliNel corso della lunga intervista a 'Sky Sport', De Zerbi ha raccontato di come ha convinto Tonali ad accettare il progetto Tottenham:
"L'ho convinto io dicendogli semplicemente la verità. Dico sempre quello che penso e sono convinto che sia sempre stato un leader in grandi club. Qui Tonali può ritagliarsi esattamente questo ruolo. Lo era già ai tempi del Brescia, la mia squadra del cuore: a 18 anni giocava già da veterano".
La storia d'amore tra Tonali e il MilanA San Siro, Tonali ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con il Milan, il giocatore ha collezionato 130 presenze, condite da 7 gol e 13 assist, vincendo da protagonista lo Scudetto del 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo al Newcastle a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro. Una cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.
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