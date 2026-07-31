Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"

Nell'estate del 2023, il Milan formalizzò la dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle per l'incredibile cifra di 67 milioni di euro. Il centrocampista lasciava i rossoneri dopo tre stagioni intense, impreziosite da 130 presenze, 7 gol, 13 assist e, soprattutto, dalla vittoria da protagonista assoluto dello Scudetto del 2022. Un'offerta irrinunciabile per il club di Via Aldo Rossi e per lo stesso calciatore, che vide quadruplicarsi lo stipendio cogliendo al volo l'opportunità di misurarsi con la Premier League, il campionato più affascinante e difficile del mondo.

Oggi, dopo l'avventura con la maglia delle Magpies — con cui ha collezionato 110 presenze, 10 gol, 10 assist e la conquista di una Coppa di Lega nel 2025 — per il regista lodigiano è arrivato un nuovo trasferimento record: il passaggio al Tottenham per la cifra monstre di 108 milioni di euro. Sulla panchina degli Spurs Tonali troverà il tecnico bresciano Roberto De Zerbi, una presenza che ha pesato moltissimo sulla scelta finale del giocatore, come confessato dallo stesso Tonali in un'intervista rilasciata alla BBC.

Il retroscena di Tonali alla BBC: "Volevamo tornare in Italia, ma..."

"Abbiamo parlato con due club. Avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi. L'Inghilterra era la nostra soluzione e lì abbiamo trovato la scelta migliore per me, per la mia carriera, per il calcio, per la mia felicità e per la mia famiglia".

Ai microfoni dell'emittente britannica, l'ex idolo della tifoseria milanista ha svelato un clamoroso retroscena di mercato legato alla sua fortissima volontà di fare rientro in Serie A, scontratasi però con i paletti economici del calcio italiano:

Come specificato dalla stessa BBC, le società italiane interessate avrebbero potuto coprire l'ingaggio del centrocampista della Nazionale, ma l'ostacolo insormontabile è rimasto l'altissimo costo del cartellino preteso dal Newcastle.

La scelta del Tottenham e il feeling immediato con De Zerbi

"Onestamente, ho parlato anche con un'altra squadra, ma alla fine la decisione di unirmi agli 'Spurs' è stata facile. Quando si parla con un team, la prima impressione è fondamentale e la mia è stata molto positiva. Quando sei felice dopo una chiacchierata di 10 minuti, è tutto perfetto, tutto è a posto. Ho parlato con mia moglie, e questa è stata la prima cosa. Volevamo cambiare la nostra vita, non solo per la città, ma per tutto".

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"Dopo 10-15 minuti ho capito che il Tottenham sarebbe stata la mia prossima squadra. Non so che impressione abbiate dei calciatori come me, ma onestamente sono una persona normale. Quando torno in Italia, vado dalla mia famiglia, da mia nonna, dai miei amici. Se va bene per la mia famiglia, va bene anche per me".

Sandro Tonali ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare senza esitazioni la proposta della squadra londinese guidata dall'ex tecnico di Sassuolo, Brighton e Olympique Marsiglia:Un passaggio finale, infine, sul suo legame immutato con le proprie radici, a conferma di un profilo rimasto umile nonostante le cifre da capogiro che lo circondano: