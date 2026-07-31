Lo storico amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha ricordato così Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni
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Il mondo del calcio piange la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan tristemente scomparso all'età di 66 anni. L'ex difensore stava lottando da più di un anno contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Tra i tanti messaggi di cordoglio da ex compagni, istituzioni e tifosi, spicca quello di Adriano Galliani.
Morte Baresi, la lettera di GallianiAttraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali del partito politico 'Forza Italia', l'ex amministratore delegato del Milan ha diffuso un'emozionante lettera in ricordo di Baresi.
“È un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano, e per me in particolare. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari per i colori rossoneri, ne ho apprezzato le doti umane, la lealtà, il rispetto per l’avversario e, ovviamente, un talento calcistico straordinario. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport, uno dei simboli più autentici di un club, che, grazie al presidente Berlusconi, è stato per anni sul tetto del mondo. In questo momento di autentica commozione, va il mio cordoglio alla moglie Maura e ai figli Edoardo e Giannandrea, ma anche alla grande famiglia milanista. Quel popolo rossonero al quale Franco, con il suo enorme talento, ha regalato tante gioie nel corso della sua esistenza terrena”.
Baresi e Galliani hanno condiviso undici anni in rossonero tra il 1986 e il 1997 e queste parole del 'Condor' fotografano perfettamente il loro legame.
I funerali di BaresiCome riportato dal 'Corriere della Sera', i funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto, alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite.
Le vittorie di Baresi al MilanIl percorso di Baresi al Milan è costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Di seugito, il suo palmares:
- 6 scudetti
- 3 Coppe dei Campioni/Champions League
- 2 Coppe Intercontinentali
- 3 Supercoppe UEFA
- 4 Supercoppe italiane
- 1 Mondiale per Nazioni
- 2° posto al Pallone d'Oro del 1989
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