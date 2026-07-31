Il mondo del calcio piange la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan tristemente scomparso all'età di 66 anni. L'ex difensore stava lottando da più di un anno contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Tra i tanti messaggi di cordoglio da ex compagni, istituzioni e tifosi, spicca quello di Adriano Galliani.

Morte Baresi, la lettera di Galliani

“È un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano, e per me in particolare. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari per i colori rossoneri, ne ho apprezzato le doti umane, la lealtà, il rispetto per l’avversario e, ovviamente, un talento calcistico straordinario. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport, uno dei simboli più autentici di un club, che, grazie al presidente Berlusconi, è stato per anni sul tetto del mondo. In questo momento di autentica commozione, va il mio cordoglio alla moglie Maura e ai figli Edoardo e Giannandrea, ma anche alla grande famiglia milanista. Quel popolo rossonero al quale Franco, con il suo enorme talento, ha regalato tante gioie nel corso della sua esistenza terrena”.

Attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali del partito politico 'Forza Italia', l'ex amministratore delegato delha diffuso un'emozionante lettera in ricordo di

Baresi e Galliani hanno condiviso undici anni in rossonero tra il 1986 e il 1997 e queste parole del 'Condor' fotografano perfettamente il loro legame.

I funerali di Baresi

Le vittorie di Baresi al Milan

6 scudetti

3 Coppe dei Campioni/Champions League

2 Coppe Intercontinentali

3 Supercoppe UEFA

4 Supercoppe italiane

1 Mondiale per Nazioni

2° posto al Pallone d'Oro del 1989