Giornata di lutto per il Milan e per i suoi tifosi, che piangono la scomparsa dello storico capitano Franco Baresi. Non si ferma, però, il calciomercato, con il futuro di Rafael Leão che resta al centro dell'attenzione mediatica, anche se la trattativa con il Fenerbahçe potrebbe presto subire una brusca frenata. Si continua a lavorare anche al nuovo trequartista, con tre nomi che continuano a stuzzicare la dirigenza rossonera. Nel frattempo, in Inghilterra, Sandro Tonali ha parlato di un possibile ritorno in Italia.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, il ricordo di Franco Baresi

Il mondo del calcio piange la morte distorico capitano dele della Nazionale italiana tristemente scomparso all'età di 66 anni. L'ex difensore si è spento nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale 'San Raffaele di Milano', a seguito di una lotta con la malattia durata oltre un anno.

Da Paolo Maldini a Giorgia Meloni, passando per Carlo Ancelotti e Adriano Galliani: tantissimi i messaggi per ricordare Baresi. PianetaMilan ha raccolto tutte le reazioni del mondo del calcio, e non solo, alla scomparsa dell'ex storico capitano del Diavolo, nel LIVE dedicato.

Leão-Fenerbahçe, salta tutto?

"Se il Fenerbahçe rinuncia a Leão per il prezzo troppo alto potrebbe puntare Ismaïla Sarr del Crystal Palace. Occhio a questo colpo di scena. Se i turchi vanno su Sarr, per il Milan si mettono davvero male le cose. La situazione è chiara: senza l'incasso di Leão il mercato si blocca. E ora ci si mette pure questa pista Sarr".

ha svelato che ilpotrebbe rinunciare aper virare su un altro obiettivo, prima di spiegare i problemi che la mancata cessione del portoghese poreterebbe al

Il club rossonero è pronto a separarsi da Leao, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, da Casa Milan filtravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai 70 milioni di euro, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano, Gerry Cardinale ha escluso l'ipotesi di una cessione in prestito, ma ha anche abbassato l'asticella a 50 milioni, cifra che rispecchia la valutazione del giocatore sul portale 'Transfermarkt.it'.

Soulé, Nwaneri o Mastantuono? Chi dei tre approderà al Milan?

L'idea delnon è quella di sostituirecon un giocatore dalle caratteristiche simili, bensì di puntare su un trequartista adatto al calcio di Ruben Amorim. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Franco Mastantuono del Real Madrid e Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Sullo sfondo anche Ibrahim Maza , algerino classe 2005 attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

La Roma valuta Soulé tra i 30 e i 40 milioni di euro, mentre Real Madrid e Arsenal aprono soltanto a prestiti o operazioni con diritto di recompra per Mastantuono e Nwaneri. Tutto, però, passa dalla cessione di Leao, che permetterebbe al Diavolo di liberarsi di un ingaggio da 6,5 milioni di euro lordi a stagione e finanziare i colpi in entrata.

L'annuncio shock di Tonali

"Abbiamo parlato con due club. Avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi. L'Inghilterra era la nostra soluzione e lì abbiamo trovato la scelta migliore per me, per la mia carriera, per il calcio, per la mia felicità e per la mia famiglia".

Ai microfoni della 'BBC',ha svelato un clamoroso retroscena di mercato legato alla suaL'ex centrocampista del, però, si è dovuto scontrare con i paletti economici del calcio italiano:

Il Tottenham ha speso 108 milioni di euro per acquistare Tonali dal Newcastle: cifra record per il trasferimento di un calciatore italiano. La somma messa sul tavolo dal club inglese è assolutamente fuori portata per la Serie A, che non può gareggiare con i club di Premier League per un giocatore all'apice della propria carriera.