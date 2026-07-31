Sfumato ufficialmente l'obiettivo Kōnstantinos Karetsas, atteso all'annuncio ufficiale nel weekend da parte del Borussia Dortmund, il Milan si è rimesso immediatamente alla caccia del trequartista ideale per lo scacchiere tattico di Rúben Amorim. L'allenatore portoghese chiede un interprete ben preciso per il suo 3-4-2-1: un mancino naturale che parta da destra, abile nel rientrare sul piede forte sia per calciare in porta sia per inventare assist decisivi per i compagni.

Se restano pienamente in piedi le complesse opzioni che portano a Franco Mastantuono del Real Madrid ed Ethan Nwaneri dell'Arsenal, l'edizione odierna di 'Corriere della Sera', 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' ricorda un'altra pista caldissima da non sottovalutare: quella che conduce direttamente a Matías Soulé.

Calciomercato Milan: Soulé proposto ai rossoneri, la situazione

Partite disputate : 81 in due stagioni

: 81 in due stagioni Gol segnati : 12

: 12 Assist forniti: 13

L'esterno offensivo argentino, classe 2003, è ufficialmente in uscita dalla Roma. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2024 proveniente dalla Juventus per un'operazione da poco meno di 32 milioni di euro bonus inclusi, il fantasista ha chiuso il suo biennio in giallorosso con numeri importanti:

La Roma ha ora la forte necessità di cedere il giocatore per fare cassa e generare liquidità sul mercato. Proprio per questo motivo, il suo procuratore Martín Guastadisegno si è mosso concretamente, offrendo il profilo del proprio assistito direttamente alla dirigenza del Milan.

Le cifre dell'affare e l'intreccio sulla plusvalenza con la Roma

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Il contratto di Soulé con i capitolini scade il 30 giugno 2029 .

. Il suo valore residuo a bilancio pesa attualmente per poco più di 17 milioni di euro.

Le caratteristiche tecniche di Soulé si sposerebbero alla perfezione con le idee di gioco di Amorim e il profilo piace molto in Via Aldo Rossi. L'ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta iniziale dei giallorossi, che valutano il cartellino dell'argentino benDietro la richiesta della Roma si nascondono precise logiche di bilancio:

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci ampi margini operativi per avviare una vera e propria trattativa e limare il prezzo complessivo dell'operazione. L'obiettivo del Milan - qualora, una volta andata a buon fine la cessione di Rafael Leão, andasse concretamente su Soulé - sarebbe quello di chiudere l'accordo intorno ai 30 milioni di euro: una cifra che permetterebbe ai rossoneri di non appesantire eccessivamente il proprio budget e, contemporaneamente, garantirebbe alla Roma di mettere a referto una ricca e preziosissima plusvalenza.