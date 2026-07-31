L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto della situazione sul futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999 è ormai considerabile in uscita dal Milan. Dopo sette anni trascorsi insieme, la volontà comune delle parti è quella di lasciarsi bene, senza muri contro muri, tensioni o strascichi polemici. Un lungo percorso impreziosito dalla conquista di uno Scudetto, di una Supercoppa Italiana e da numeri importanti in maglia rossonera:

Partite disputate: 291

291 Gol segnati: 80

80 Assist forniti: 65

Proprio per mantenere totale serenità con l'ambiente, Leão si è presentato puntuale mercoledì a Perth, nella Western Australia. Il portoghese, apparso in una condizione fisica più che discreta, ha ricominciato gli allenamenti con i rossoneri agli ordini del nuovo allenatore Rúben Amorim, rimanendo in attesa di novità concrete dal mercato.

Calciomercato Milan: le cifre per la cessione di Leão

Affinché le strade si separino ufficialmente, serve un'offerta che soddisfi le richieste economiche sia del club di Via Aldo Rossi sia del calciatore. Il Milan ha fissato il prezzo: per la cessione a titolo definitivo dell'esterno offensivo lusitano servono

Al momento, in forte pressing sul giocatore, c'è un vero e proprio derby di Istanbul sul mercato. Galatasaray e Fenerbahçe sono in corsa e, secondo la 'rosea', dispongono della liquidità e della formula giuste per arrivare alla fumata bianca:

Il Galatasaray può vantare il pass già conquistato per la prossima Champions League.

può vantare il pass già conquistato per la prossima Champions League. Il Fenerbahçe non ha ancora la certezza della qualificazione, ma si è mosso concretamente incontrando la dirigenza del Milan direttamente a Milano.

Le intenzioni di Leão: la Premier League e la tentazione Turchia

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Il portoghese resta alla finestra in attesa di notizie da parte del suo agente. La sua preferenza assoluta rimarrebbe lainglese, sperando che possa spuntare un'offerta last minute dal campionato più ricco del mondo.Tuttavia, nelle ultime ore il giocatore ha iniziato ad aprire concretamente all'ipotesi di un trasferimento in Turchia. Per accettare la Süper Lig, però, Leão chiede uno stipendio da top player assoluto, con una cifra ben superiore aifin qui prospettati dalle due contendenti di Istanbul.